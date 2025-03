Daniela Katzenberger macht irres Geständnis – „Bin für jede Unterschätzung so dankbar“

Daniela Katzenberger ist als wahre Kult-Blondine bekannt und überzeugt mit ihrer charmanten und authentischen Art ein Millionenpublikum. Größere Bekanntheit erlangte die Fernsehpersönlichkeit aufgrund ihrer Teilnahme an der VOX-Serie „Goodbye Deutschland“, mittlerweile hat sie ihre eigene Serie und macht auch als Influencerin eine gute Figur.

Im Laufe ihrer Karriere musste sich der Fernsehstar etliche Vorurteile anhören. Besonders einen Vergleich konnte die 38-Jährige nie ganz abschütteln. Im Interview verrät die Mutter einer kleinen Tochter nun, wie sie das sogenannte „Barbie-Klischee“ zu ihrem eigenen Vorteil nutzte.

Daniela Katzenberger plaudert aus dem Nähkästchen

Aufgrund ihrer langen blonden Haaren, ihres Make-Ups und ihrer mädchenhaften Art wird Daniela Katzenberger oftmals mit der Kultfigur Barbie verglichen. Zum 66. Geburtstag der Puppe sprach der Fernsehstar nun im Interview mit RTL über dieses Vorurteil. Denn selbst Töchterchen Sophia ist sich sicher: „Wenn ich meine Mutter beschreiben müsste, würde ich sagen, sie sieht wirklich so aus wie Barbie, eins zu eins.“

Doch die Kult-Blondine erkannte in den ersten Jahren ihrer Karriere schnell: Dieses Klischee kann ich mir zu nutzen machen. Die 38-Jährige bekräftigt: „Unbewusst habe ich immer das Barbie-Klischee voll ausgelebt. Und auch wahnsinnig gerne damit gespielt. Ich bin für jede Unterschätzung so dankbar! Weil du kannst nur gewinnen, wenn dich jeder für saublöd hält, für so ein rosa Modepüppchen!“ Ihre Intelligenz hat Daniela im Laufe ihrer Karriere immer wieder unter Beweis gestellt.

Für Daniela Katzenberger steht die Barbie-Figur mittlerweile für viel mehr als nur ein schönes Äußeres. Auch die Influencerin zählt auf ihre inneren Werte und berichtet: „Ich war noch nie so selbstbestimmt. Dass ich für mich selber viel mehr einstehe als früher und dass ich mir wirklich so die Rosinen herauspicke, auch beruflich.“ Mit dieser Einstellung möchte Daniela auch für ihre kleine Tochter ein echtes Vorbild sein.

Diese Erkenntnis hat sich der Fernsehstar im Laufe der Jahre erarbeitet. Die 38-Jährige ist sich sicher: „Das kommt aber mit dem Alter, auch wenn es jetzt so rentnermäßig klingt.“ Mit ihrer kleinen Familie hat sich Daniela auf Mallorca ihr Traumleben aufgebaut, lediglich für Medientermine reist die Influencerin zurück nach Deutschland.

Mittlerweile ist Daniela Katzenberger ein tolles Beispiel für eine starke und selbstbestimmte Frau. Auch in Zukunft wird die Ehefrau von Lucas Cordalis sicherlich den ein oder anderen Fan zu einem größeren Selbstbewusstsein inspirieren.