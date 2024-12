Daniela Katzenberger zeigt irres Vorher-Nachher-Bild – der Unterschied ist kaum zu fassen

Daniela Katzenberger hat Humor. Und den hat sie jetzt wieder bewiesen. Bei Instagram postete sie ein Vorher-Nachher-Bild – mit einem gewaltigen Unterschied. Die TV-Blondine mag es nicht verstecken.

Vielen ihrer Fans dürfte der Anblick einen Vorgeschmack auf die kommenden Tage geben. Denn manch einem dürfte Ähnliches bevorstehen.

Daniela Katzenberger zeigt ihren Bauch, durchtrainiert und mit Bäuchlein

Eine bauchfreie Daniela Katzenberger bekommen ihre Fans bei Instagram seit dem Wochenende gleich doppelt zu sehen. Da postete die 38-Jährige nämlich gleich zwei Fotos ihrer Körpermitte. Der Unterschied ist kaum zu fassen.

Auf einem Schnappschuss zeigt sie ihren durchtrainierten Bauch, an dem kein Kilo zu viel zu sehen ist, und auf dem anderen Foto ein kleines Bäuchlein. Ist die TV-Blondine etwa schwanger?

Das steckt hinter dem Vorher-Nachher-Bild

Die Antwort lautet nein! Daniela Katzenberger und Ehemann Lucas Cordalis haben keine Baby-News zu verkünden, stattdessen nimmt sie mit dem Vergleich die zusätzlichen Pfunde nach Weihnachten auf die Schippe. Das geht aus der Bildunterschrift hervor.

„Es ist kein richtiges Weihnachten, wenn du noch deine Füße sehen kannst“, schreibt sie zu den beiden Anblicken ihres Bauchs. Festtagsessen und Co. hinterlassen auch bei der 38-Jährigen ihre Spuren.

Ob sie allerdings bereits in den vergangenen Wochen geschlemmt hat und ihr Food-Baby aktuell ist, oder ob das Foto aus dem vergangenen Dezember stammt, das verrät sie nicht. Am Ende spielt es aber auch keine Rolle. Ihren Followern dürfte es so oder so ungefiltert vor Augen führen, dass auch sie womöglich nach Weihnachten mal wieder ein paar Kilos mehr auf den Rippen haben dürften. Eine Aussicht, die sie hoffentlich genau wie Daniela Katzenberger mit Humor nehmen.