„Bachelors“-Kandidatin Viki gibt ehrlich zu: „Felix ist nicht mein Typ“

Bei „Die Bachelors“ geht’s längst nicht mehr nur um Schmetterlinge im Bauch. Aber meinen es wirklich alle Kandidatinnen ernst? Nein! Wenn es nach Kandidatin Esra (29) geht, sind manche nur aus einem Grund dabei: Fame statt Flirt!

Ihr Vorwurf: Einige der Favoritinnen seien gar nicht an RTL-Bachelor Felix interessiert, sondern nur am Weiterkommen. Autsch! Konkret geht es um die Favoritinnen. Also: Viktoria (26), Nadine (30) und Vivi (34). Ihrer Meinung nach haben sie kein ehrliches Interesse an dem Rosenkavalier.

„Bachelors“-Kandidatin Viki war oft verunsichert

Vivi hat sich bereits lautstark gegen die Behauptung gewehrt. Sie nennt Esras Aussage eine „ganz klare Lüge“. Und auch Viktoria aka Viki meldet sich nun zu Wort. Im Gespräch mit unserer Redaktion sagt sie: „Ich bin ein sehr ehrlicher und kommunikativer Mensch – ich spreche vieles laut aus, was mir durch den Kopf geht. Und ja, manchmal kommt es vor, dass ich Dinge sage, die gerade erst in meinem Gedankenfluss aufgetaucht sind.“

Was genau hat Viki also gesagt? Und wie ernst meint sie es mit Bachelor Felix? „Ich war oft verunsichert“, gesteht die 26-Jährige. „Wie kann er allen Frauen gleichzeitig ein gutes Gefühl geben, ohne eine klare Auswahl zu treffen – obwohl wir doch so unterschiedlich sind? Das hat mich zum Nachdenken gebracht. Ich hatte Angst, mich zu öffnen, weil ich nicht wusste, ob es sich überhaupt lohnt. Ich habe Vertrauensprobleme, habe schon viel erlebt.“

Und dann kommt’s: „Ich glaube nicht, dass ich Felix auf der Straße angesprochen hätte – er entspricht nicht dem Typ Mann, der mir normalerweise gefällt.“ Ach so! Aber Viki rudert gleich ein wenig zurück. Schließlich hatte sie schon Beziehungen, in denen das Aussehen keine große Rolle spielte.

„Am Ende zählt für mich der Charakter – ob man sich wirklich versteht und verbunden fühlt. Ein Mann mit einem großen Herzen, der ehrlich ist und bei dem ich mich einfach wohl und sicher fühle – das ist mir am wichtigsten.“