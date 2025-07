Erst fremdgehen, dann Therapie – „Bachelor“ Felix spricht Klartext

In der aktuellen „Bachelors“-Staffel suchen Felix Stein und Martin Braun unter der Sonne Südafrikas die große Liebe. Doch die Reise zur wahren Beziehung ist für Bachelor Felix auch eine emotionale Auseinandersetzung mit seiner Vergangenheit.

In einem Gespräch mit Kandidatin Nadine spricht der Bachelor in der neuesten Episode offen über Fehler, Herausforderungen und persönliche Entwicklung. Während er mit ihrer schwierigen Vergangenheit Mitgefühl zeigt, teilt er seine eigenen Belastungen und erklärt, wie er daran arbeitet, ein besserer Partner zu werden.

Bachelor Felix gesteht Fehler aus der Vergangenheit

Während Kandidatin Nadine von toxischen Ex-Beziehungen und traumatischen Erfahrungen in ihrer Kindheit berichtet, zeigt sich der Bachelor der „Bild“-Zeitung zufolge einfühlsam. „Ich bin das komplette Gegenteil“, betont Felix. In diesem Moment wagt er es, selbst einen Einblick in seine unrühmliche Vergangenheit zu geben: „Ich habe mir in einer früheren Beziehung einen kleinen Fehltritt, auf den ich nicht stolz bin, geleistet.“ Dieses Eingeständnis zeigt seine Bereitschaft zur Reflexion und Ehrlichkeit.

Felix erklärt weiterhin, dass er den Fehler bis heute bereut und sogar eine Therapie begonnen hat, um die Konsequenzen zu verarbeiten. „Ich bin immer noch in Therapie, weil ich so krass darunter gelitten habe. Und das, obwohl ich den Fehler gemacht habe“, gesteht der Bachelor. Mit einem fünfjährigen Sohn aus einer früheren Beziehung mit Moderatorin Avelina Boateng zeigt er, wie wichtig ihm Verantwortung als Vater und künftiger Partner ist.

Bereit für eine Beziehung

Im Gespräch mit Nadine verrät Felix auch, dass er in der Vergangenheit genug Erfahrungen gesammelt habe und nun eine tiefere Verbindung sucht. „Ich habe mich ausgelebt und ausgetobt“, sagt er und fügt hinzu, dass er die Eine finden möchte, mit der er wachsen könne. Nadine, beeindruckt von seiner Ehrlichkeit, schätzt sein Geständnis: „Wenn man es anerkennt und daran arbeitet, ist es ein sehr, sehr guter Weg.“ Doch trotz des authentischen Gesprächs funkt es zwischen den beiden nicht.

In der Nacht der Rosen zeigt sich, dass die Ehrlichkeit nicht genügt hat, um die Chemie mit Nadine zu entfachen. Sie erhält keine Rose und muss die Show verlassen. Dennoch bleibt Felix‘ Reise als Bachelor spannend und emotional, da er nach jemandem sucht, der ihn aufrichtig ergänzt.

Felix Steins offene Gespräche und seine Bereitschaft zur Reflexion machen diese „Bachelors“-Staffel zu einer besonders spannenden Reise.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.