„Let’s Dance“: Am Tag nach der Ausstrahlung macht die Nachricht die Runde

Langsam, aber sicher nähert sich die diesjährige Staffel der beliebten RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ dem großen Finale. Am Freitagabend (25. April) flimmerte bereits die 9. Folge über die deutschen TV-Bildschirme. Die prominenten Kandidaten mussten dabei diesmal auf ihre gewohnten Tanzpartner verzichten und ihr Können beim Partnertausch unter Beweis stellen.

Doch konnte die Show samt scharfer Kritik von Jorge Gonzales, Motsi Mabuse und Joachim Llambi die Zuschauer überzeugen? Einen Tag nach der Ausstrahlung gibt es die Quittung!

Durchwachsenes Urteil für „Let’s Dance“

„Let’s Dance“ zählt auch in der diesjährigen 18. Staffel noch zu den beliebtesten RTL-Kult-Formaten. Aufgrund der Osterfeiertage mussten eingeschweißte „Let’s Dance“-Fans in der vergangenen Woche auf eine neue Folge verzichten. Umso größer war die Hoffnung, dass die neue Folge nach der kurzen Unterbrechung wieder durch die Decke geht – ein Satz mit X, das war wohl nix!

Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, waren am Freitagabend (25. April) zur besten Sendezeit insgesamt 3,21 Millionen Zuschauer am Start. In der klassischen Zielgruppe reichte es für einen Marktanteil von 16,7 Prozent. Das waren 5,3 Prozentpunkte weniger als noch vor zwei Wochen. Auf den Staffel-Rekord folgte nun also nun prompt der schwächste Wert dieser „Let’s Dance“-Staffel.

RTL mit „Let’s Dance“ trotz schwacher Leistung an der Spitze

RTL übernahm mit „Let’s Dance“ somit weiterhin die Führung, Sat.1 und Vox entpuppten sich jedoch als ernstzunehmende Konkurrenz. Sat.1 kann sich mit „Die besten Comedians Deutschlands“ über erfreuliche 11,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen freuen. Insgesamt haben 1,15 Millionen Zuschauer eingeschaltet. Das war der beste Wert seit über einem Jahr.

Bei Vox steigerte sich „Goodbye Deutschland! Liebe bis ans Ende der Welt“ mit 9,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sogar gleich auf einen neuen Allzeit-Rekord. Im Schnitt sahen hier 910.000 Zuschauer zu. Die Privatsender konnten mit ihren Zahlen hingegen eher weniger glänzen. ProSieben kam mit „Deadpool“ nur auf magere 6,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und „Die Unfassbaren – Now You See Me“ auf RTL Zwei konnte nur 3,1 Prozent in der Zielgruppe erreichen.

RTL zeigt „Let’s Dance“ immer freitags um 20.15 Uhr. Anschließend ist die beliebte Tanzshow auch in der RTL+ Mediathek abrufbar.