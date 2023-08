GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi schämt sich – Schuld daran ist diese RTL-Szene

Es herrscht ein stetiges Kommen und Gehen im GZSZ-Kiez. Seit Beginn der Serie haben sich bereits diverse Charaktere verliebt, verlobt, verheiratet, geschieden. Manche haben Kinder gekriegt und neue Jobs angenommen, Freundschaften geschlossen und bei dem ein oder anderen nahm das Mitwirken in der RTL-Serie auch ein tragisches Ende.

Für Schauspielerin Chryssanthi Kavazi (spielt in der Serie die Rolle ‚Laura‘) ist ihr Flugzeugabsturz gerade nochmal gut ausgegangen. Ganz zur Freude von Freund John, der von Schauspiel-Kollege Felix von Jascheroff gespielt wird. Nach dem Wiedersehen sprühen die Funken und es kommt zum Sex. Während sich die GZSZ-Fans über das Glück der beiden freuen dürften, guckt Schaupielerin Chryssanthi Kavazi im echten Leben bei diesen Szenen lieber weg.

GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi dreht für RTL Sex-Szenen

Sex-Szenen sind alles andere als Alltagsstoff im Daily-Soap-Kosmos und sicherlich für alle am Set etwas ganz Besonderes. Immerhin muss hier nicht nur glaubhaft gespielt werden, es handelt sich auch um einen ganz intimen Moment, bei dem sich zwei Menschen ganz natürlich näher kommen sollen – und das umgeben von Kameras.

Für die GZSZ-Schauspielerin jedenfalls sind Sex-Szenen immer wieder eine kleine Herausforderung. Vor der Szene mit Felix von Jascheroff, lag ihre letzte Erfahrung dieser Art schon einige Jahre zurück, wie sie jetzt im Serien-Podcast erzählte. „Die letzte Sex-Szene hatte ich mit Jörn Schlönvoigt und da war ich hochschwanger, das war 2019.“

Chryssanthi Kavazi kann mit Sex-Szenen nichts anfangen

So richtig warm wird die Schauspielerin mit der Thematik jedenfalls nicht. „Ich schäme mich selten für irgendwas. Ich habe selten Selbstscham. Also ich meine als Schauspieler ist das halt auch schwierig, das zu haben. Aber ne Sex-Szene. Halleluja. Also man will nicht sich selber anschauen, wie man da liegt.“

Von ihrem Unbehagen lässt sich Chryssanthi, die übrigens mit Musiker und Schauspieler Tom Beck verheiratet ist und einen gemeinsamen Sohn hat, aber nicht aufhalten, wie die Fans der Serie im TV sehen können.