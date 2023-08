RTL verkündet „Supertalent“-Kracher – dann folgt Ansage von Bruce Darnell in Richtung Bohlen

Es ist ein echter TV-Kracher, den RTL am Freitag (18. August) verkündet hat. Der Kölner Sender holt das Castingformat „Das Supertalent“ zurück ins TV. Start der Show ist Frühjahr 2024. Während die neuen Talente erst noch gecastet werden dürfen, steht die neue Jury bereits fest.

Für „Das Supertalent“-Comeback hat sich RTL ein Potpourri aus Alt und Neu zusammengemischt. Und so kommt es, dass zukünftig neben den Show-Urgesteinen Dieter Bohlen und Bruce Darnell auch die „Let’s Dance“-Gewinnerin von 2023, Anna Ermakova, und Profitänzerin Ekaterina Leonova sitzen werden. Dass Dieter Bohlen nach der lautstarken DSDS-Kritik jetzt mit dem nächsten Format zurückkommt, dürfte nicht allen gefallen. Kurz nach der Verkündung meldet sich Bruce Darnell zu Wort und richtet klare Worte an seinen neuen alten Jurykollegen.

RTL feiert „Supertalent“-Comeback

Nach kritischen Worten klingt Bruce allerdings nicht. Er schwärmt: „Ich freue mich auf die neue Jury. Ich freue mich natürlich riesig auf Dieter Bohlen, ein guter Freund von mir“. Und setzt noch eins drauf: „Ich liebe dich, Dieter!“ Ganz so begeistert klang Katja Krasavice über ihren ehemaligen DSDS-Kollegen damals nicht. Zugegebnermaßen, Meinungsverschiedenheiten wie die zwischen Katja und Dieter gab’s zwischen den beiden Männern bislang aber auch keine.

Aber nicht nur Bruce scheint begeistert. Auch die Instagram-Nutzer, die unter dem Video kommentieren, zeigen sich ganz aus dem Häuschen und die zeitweilige Kritik an Bohlen vorerst nicht mehr relevant. Noch größer über die Rückkehr des ehemaligen Show-Duos Dieter und Bruce ist aber anscheinend die Ankündigung, dass Ekaterina Leonova in der Jury sitzen wird.

„Let’s Dance“-Stars sind bei RTL-Show dabei

Die Sportlerin kam in der Vergangenheit schon beim „Let’s Dance“-Publikum immer gut an. Ob mit ihrem ehemaligen Tanzpartner Bastian Bielendorfer in ihrem „Team Sexrakete“, oder zuletzt mit Mentalist Timon Krause, der kürzlich noch seine Tricks in unserer Redaktion vorführte, Ekat ist ein echter Publikumsmagnet.

Unter ihrem Vorstellungsvideo kommentieren viele, sie würden zukünftig nur ihretwegen einschalten.

Mehr News:

Für Anna Ermakova hingegen wird „Das Supertalent“ eine echte Premiere. Nach ihrem „Let’s Dance“-Sieg wird sie hier zum ersten Mal als Jurorin in Aktion treten. Sie ist sich sicher, durch ihre eigene Showteilnahme weiß sie genau, wie man sich als Kandidatin einer großen TV-Produktion fühlt. Die Unterstützung ihrer ehemaligen Tanz-Crew hat sie jedenfalls schon mal, wie die Kommentare unter ihrem Video zeigen. Unter ihren Fans gibt es dafür allerdings durchaus einige kritische Stimmen, die Anna wohl lieber in einem anderen Format gesehen hätten.