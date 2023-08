DSDS-Star Katja Krasavice zeigt ihre ganz intimen Piercings

Dass die ehemalige „Deutschland sucht den Superstar“-Jurorin Katja Krasavice keine Freundin von zu viel Kleidung ist, hat sie schon des Öfteren bewiesen. Ob bei DSDS oder auf ihren eigenen Konzerten: Die 26-Jährige zeigt sich gerne freizügig.

Und so ist es auch keine Überraschung, dass die DSDS-Jurorin, die sich in der vergangenen Staffel so öffentlichkeitswirksam mit Dieter Bohlen zankte (alle Infos zum Zoff zwischen Krasavice und Bohlen findest du hier), auch auf ihren neuen Bildern bei Instagram nur wenig der Fantasie überlässt.

„DSDS“-Star Katja Krasavice zeigt ihre intimen Piercings

Nur mit einem knappen, weißen Höschen und einem noch knapperen, weißen Shirt mit der Aufschrift „Best Tits on Instagram“ bekleidet, zeigt sich die mittlerweile türkis-haarige Schönheit auf der Social-Media-Plattform. Und lässt dabei tief (durch)blicken. Denn durch das weiße Shirt lassen sich deutlich Piercings durch beide Brustwarzen erkennen. Holla, solch intime Einblicke gibt es bei Instagram nur höchst selten.

Die Fans jedenfalls sind ganz begeistert von den sexy Fotos der Rapperin. „Oh mein Gott, so ein geiles Shirt“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren. Oder: „Oh mein Gott.“ Die meisten Kommentare jedoch stammen von sogenannten Porno-Spam-Bots, die mehr über die Penis-Länge der Follower von Katja Krasavice erfahren wollen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Rapperin tief blicken lässt. In ihren Stories macht Katja häufig Werbung für ihren Only-Fans-Account, in dem es noch deutlich unzensierter zugeht. Zeigt doch schon das Aufmacherbild des Accounts eine komplett nackte Katja Krasavice. Doch auch auf Instagram lässt die 26-Jährige tief blicken, zeigte sie ihren Fans vor einigen Monaten, was sie untenherum für eine Frisur trägt. Welche das ist? Die Wahrheit über die Schamhaarfrisur von Katja Krasavice findest du hier.