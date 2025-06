RTL-Star erlebte dunkle Zeit – „Habe über den Durst getrunken“

Reality-Star Serkan Yavuz (32) blickt im RTL-Podcast „unREAL“ zurück und spricht nun Klartext über die Ehe mit Samira – und warum letztlich alles zerbrach.

Im Gespräch mit RTL lässt der 32-Jährige tief blicken und zeigt sich ungewohnt verletzlich. Was machte ihm damals so zu schaffen?

RTL-Star Serkan Yavuz erlebte eine dunkle Zeit

Serkan Yavuz berichtet über den enormen „Druck aus Alltag, Arbeit und öffentlicher Aufmerksamkeit“, der ihm zunehmend die Kraft raubte.

Die Folge: emotionale Erschöpfung, Rückzug und Entscheidungen, die er heute bereut. Er gibt zu: „Es ist generell einfach ein Thema gewesen, dass ich dann irgendwann über den Durst hinweg getrunken habe.“

Der Reality-Star betont, dass Alkohol häufiger eine Rolle spielte und sein Urteilsvermögen massiv beeinflusste. Mit Blick auf die Beziehung zu Samira (31) wird deutlich, wie die Distanz zunehmend wuchs. Missverständnisse, Frust und immer weniger Nähe waren die Folgen.

So denkt er über die vergangene Zeit mit Samira

„Natürlich hat sie der Alltag auch mitgenommen und wir hatten weniger Sex. Ich habe das alles auf mich bezogen, obwohl es gar nicht so war“, so Serkan Yavuz. Er offenbart, in dieser Phase außerhalb der Ehe nach Bestätigung gesucht zu haben. Dieser Schritt beschädigte das Vertrauen zunehmend.

Gegenüber RTL beschreibt er, dass er häufig nach Konflikten Nachrichten von Samira manchmal bewusst ignoriert habe. Die Kommunikation brach zunehmend weg, bis kaum noch etwas übrig blieb.

Samira meldete sich auch zu Wort

Heute blickt er reflektiert zurück. Im RTL-Podcast betont Serkan, wie wichtig ehrlicher Austausch in einer Partnerschaft sei. Er fordert seine Fans auf, häufiger miteinander zu reden.

Auch Samira meldete sich mittlerweile zu Wort. Auf Instagram erklärte sie, dass sich Serkan verändert habe. Nun wäre es viel einfacher, miteinander offen und gelassen zu kommunizieren. Dennoch stellte Samira klar, dass sich die Situation auch verändert habe und sie kein Paar mehr seien.