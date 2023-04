DSDS-Star Katja Krasavice spricht über Verhältnis zu Dieter Bohlen – „Immer noch auf Block“

Katja Krasavice (26) nimmt kein Blatt vor dem Mund! Bei DSDS entbrannte ein handfester Streit zwischen ihr und Juror-Kollege Dieter Bohlen (69). Und der geht jetzt in die nächste Runde…

Das DSDS-Finale ist längst gelaufen, das Kriegsbeil aber immer noch nicht begraben – im Gegenteil: Mit ihrer neusten Single „Frauen“ (Release-Datum: 4. Mai) legt Katja Krasavice nochmal einen drauf. In einem bei Instagram veröffentlichten Song-Teaser schießt die Musikerin wohl erneut gegen Dieter Bohlen!

DSDS-Streit geht weiter

In dem Clip trägt sie ein Kleidchen mit der Aufschrift „Old White Men“ (deutsch: „Alte, weiße Männer). Sie singt: „Ja, ich weiß. Nicht denken, ist so leicht.“ Im Hintergrund sitzt ein Mann im Kapuzenpulli, der Bohlen zum Verwechseln ähnlich sieht!

Doch ist der Clip wirklich ein Seitenhieb gegen Dieter? Unsere Redaktion traf Katja bei ihrem Charity-Einsatz an der Discounter-Kasse von Netto. „Das kann man so oder so sehen. Man malt sich die Welt, wie sie einem gefällt. Ich glaube, die Kommentare sprechen für sich“, gibt sie sich geheimnisvoll und mit einem Lächeln.

DSDS: Auslöser Jill Lange

Für Katja Krasavice ist der Streit zwischen ihr und dem Musik-Urgestein also wohl noch nicht gänzlich erledigt – und gemeldet hat sich der Pop-Titan auch nach dem Finale nicht bei ihr. „Ich bin immer noch auf Block“, beschreibt sie ihr aktuelles Verhältnis zu Dieter Bohlen.

Auslöser für den Streit war der Casting-Auftritt von Jill Lange, die schon in einigen Kuppelshows wie zum Beispiel „Are You The One?“ zu sehen war. Bohlen fragte sie: „Hast du auch was gelernt oder dich nur durchnudeln lassen?“ Für Katja war das zu viel des Guten. Seitdem herrscht zwischen ihr und dem DSDS-Urgestein Eiszeit.

DSDS: Jill in Katjas Musik-Video?

Anders hingegen sieht das Verhältnis zwischen Katja und Jill aus: Die 22-Jährige wird wohl in dem neuen Musik-Clip der Influencerin mitspielen – das deutetet Krasavice kürzlich jedenfalls auf ihrem Instagram-Profil an. Auf einem Foto posieren die zwei knapp bekleidet. Dazu die vielsagende Message: „Wir sind der Sargnagel von Dieter Bohlen.“ Man darf gespannt sein, wie es im Bohlen-Krasavice-Streit weiter geht.