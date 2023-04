Netto in Köln: Kunden können es nicht fassen – plötzlich taucht SIE auf

Mal eben schnell für den Wocheneinkauf in den nächsten Netto flitzen – für viele gehört das zur absoluten Gewohnheit. Was für Verbraucher allerdings eher weniger zur Gewohnheit gehört: Das an der Kasse plötzlich ein waschechter Superstar sitzt! So geschah es in einer Filiale in Köln.

Nanu, was macht denn ausgerechnet SIE an der Kasse einer Netto-Filiale in Köln? Kunden konnten ihren Augen kaum trauen, als sie am Dienstagnachmittag (25. April) die Netto-Filiale in der Kuseler Straße besuchten. Niemand geringeres als DSDS-Jurorin Katja Krasavice kassierte dort ab!

Netto in Köln: Katja Krasavice kassierte für den guten Zweck

DER WESTEN war ebenfalls vor Ort – und vor dem Eingang tummelten sich einige Fans, die stundenlang warteten, um sich ihren Einkauf von ihrem Idol höchstpersönlich einscannen zu lassen. Und Katja wusste das zu schätzen: Ehe es für sie an die Netto-Kasse ging, nahm sie sich noch Zeit für einen Plausch mit ihren draußen wartenden Fans.

Alles für den guten Zweck: Katja Krasavice gab in einem Netto in Köln an der Kasse Vollgas. Foto: Charmaine Fischer / DER WESTEN

Doch nach einigen Minuten hieß es: Ran an die Arbeit! Ein geübter Netto-Mitarbeiter lehrte Katja kurz an und erklärte ihr die wichtigsten Schritte beim Kassiervorgang. Aber was macht eine Mega-Influencerin (3,6 Millionen Follower) an einem gewöhnlichen Nachmittag denn eigentlich hinter einer Supermarkt-Kasse? Ganz einfach: Es ging um den guten Zweck!

Netto in Köln: Katja Krasavice kommt selbst aus schwierigen Verhältnissen

Katja Krasavice unterstützt die Netto-Spendenaktion für die „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern“. Ihr Einsatz an der Kasse sollte Kunden zum Spenden an den Kassen und Pfandautomaten motivieren. „Ich weiß selbst, wie es ist, als Kind in schwierigen Verhältnissen zu leben. Auch deswegen wollte ich mich unbedingt für die RTL-Stiftung einsetzen. Ich hoffe, mit meinem Kasseneinsatz viele Menschen zum Spenden zu motivieren“, erklärt Katja Krasavice.

Und das tat sie auch. Etliche Male hieß es an diesem Nachmittag: „Aufrunden, bitte!“ Viele Fans nutzten außerdem die Gelegenheit, um ein Foto mit der Musikerin zu machen oder ein Autogramm von ihr zu ergattern.

Netto in Köln: Jeder Cent zählt

„Auf Missverständnisse aufmerksam zu machen, funktioniert nicht immer nur mit Blümchensprache. Wir müssen lauter gegen Kinderarmut werden, polarisierender. Toll, dass uns Katja Krasavice dabei unterstützt. Und hoffentlich auch viele weitere Menschen, die bei unserer Spendenaktion an Kassen und Pfandautomaten selbst bei einem kleinen Haushaltsbudget etwas Gutes tun können. Denn hier zählt wirklich jeder Cent“, erklärt Christina Stylianou, Leiterin der Netto-Unternehmenskommunikation.