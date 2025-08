Duisburger Edeka war „Supermarkt des Jahres“ – jetzt erfahren es die Kunden

Für viele ist Edeka ein Ort, um leckere Lebensmittel oder gar Zeitschriften zu kaufen – für andere ist er ein Arbeitsort, an dem man jeden Tag alles gibt.

Und in Duisburg tat man das offenbar mit Herz und Seele, denn im Edeka-Center an der Düsseldorfer Landstraße in Duisburg-Huckingen flogen 2023 die Korken: Der Markt wurde nämlich von der „Lebensmittelpraxis“ zum besten Supermarkt Deutschlands gekürt (>>> wir berichteten)!

Doch nun verkünden die Betreiber eine Info, die vor allem die Kunden interessieren dürfte. Vielleicht bekommen die Duisburger bald den nächsten Rekord-Edeka…

Edeka in Duisburg ist „bester Supermarkt Deutschland“

Der Aufbau der Edeka-Filiale in Duisburg-Huckingen unterscheidet sich von dem gewohnten Aufbau anderer Standorte: Der rund 2.500 Quadratmeter große Markt beginnt mit einem starken Frischefokus, Obst, Gemüse und Molkereiprodukte empfangen die Kundinnen und Kunden direkt am Anfang.

Eine rund 30 Meter lange Frischetheke zieht sich durch den Laden. Außerdem liegt das Frühstückssortiment direkt vor dem Backshop – Tiefkühl- und Süßwaren sind vor den Kassen platziert. Dazwischen sind saisonal dekorierte Sonderflächen aufgebaut.

Digitale Bildschirme informieren über Aktionen, Veranstaltungen und offene Stellen. Neben den normalen Kassen gibt es auch SB-Terminals – sowie die Möglichkeit, an Feiertagen online Produkte von der Frischetheke vorzubestellen.

2026: Neue Filiale in 6-Seen-Wedau soll überzeugen

Und jetzt steht bereits das nächste große Kapitel an: 2026 soll laut „lz.de“ im Neubaugebiet 6-Seen-Wedau die nächste Filiale eröffnen – mit einer noch größeren Fläche von 2.900 Quadratmetern, inklusive Getränkemarkt. Das neue E-Center wäre der dritte Standort im Besitz der Familie Tonscheidt.