Edeka in Duisburg: Ganz Deutschland schaut auf besondere Filiale – aus diesem Grund

Riesen-Ehre für das Edeka-Center Angerbogen in Duisburg! Am Mittwoch (10. Mai) brach bei den Verantwortlichen des Supermarkts an der Düsseldorfer Landstraße im Stadtteil Huckingen Jubel aus. Denn ihre Filiale ist auf Zeche Zollverein vom Magazin „Lebensmittelpraxis“ als bester Supermarkt Deutschlands ausgezeichnet worden.

In der Kategorie der selbstständigen Lebensmitteleinzelhändler bis 2.500 Quadratmeter ließ das Edeka-Center Angerbogen die Mitstreiter aus Recklinghausen und Nürnberg hinter sich. Im Gespräch mit DER WESTEN hatte Mitinhaberin Janine Tonscheidt (30) erklärt, was ihr Supermarkt anders macht als die Konkurrenz.

Edeka in Duisburg ist Deutschlands bester Supermarkt

Gemeinsam mit ihrer Mutter sei der 30-Jährigen nicht nur die Produktauswahl wichtig, sondern auch die Atmosphäre. Deshalb setze das Team regelmäßig Events um, wie etwa Weinabende mit Winzern von der Mosel oder das „Summerfeeling“. Dabei werden mal eben 20 Tonnen Sand auf das Edeka-Gelände im Duisburger Süden angekarrt und eine Samba-Gruppe organisiert.

Beim Sortiment setzt das Familiengespann außerdem auf Trends der Zeit. Das Ziel sei es, die aktuell gefragtesten Produkte am Markt bereits in den eigenen Regalen zu haben, bevor die Kunden danach fragen. Bei veganen Produkten und beim Hype um Sportlernahrung sei der Plan aufgegangen. Zuletzt hatte das Edeka-Team allerdings auch einen Trend verschlafen, wie Janine Tonscheidt im Gespräch mit DER WESTEN gestehen musste (mehr hier). Doch das sollte letztlich nichts an der Auszeichnung ändern.

Extra-Lob aus der Jury

Eine Jury aus Handelsvertretern hatte sich bei einem Testbesuch selbst einen Eindruck über Sortiment, Atmosphäre und Konzept gemacht. In die abschließenden Bewertung kamen allerdings auch Stimmen der Verbraucher ein.

Am Ende überzeugte der Markt die Jury laut „WAZ“ vor allem „mit Wohlfühlatmosphäre, kreativen Aufbauten und einer Vielzahl an veganen, glutenfreien und Fitnessprodukten.“