Nicht auch noch Edeka! Supermarkt-Kunden bei Preisen hinters Licht geführt?

Supermärkte und Discounter kassieren aktuell eine Klage nach der nächsten. Nachdem Lidl, Penny und Rewe bereits ins Visier geraten sind, geht die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg nun auch gegen Edeka vor – wegen mutmaßlich unklarer Preiskennzeichnung.

Die Verbraucherschützer haben Edeka Südwest vor dem Landgericht Offenburg verklagt, um eine Unterlassung zu erreichen, berichtet die „Lebensmittelzeitung“ (LZ). Doch was genau ist an der Preiskennzeichnung auszusetzen?

Edeka kassiert Unterlassungsklage

Edeka wirbt mit Payback-Punkten, die einen finanziellen Vorteil bieten sollen. Aus Sicht der Verbraucherzentrale fehlt dabei jedoch die Angabe des Gesamtpreises, der den Wert der Punkte mit einbezieht.

Außerdem beanstandet sie, dass Edeka in der Werbung Preise für Lebensmittel zeigt, die nur für Kunden gelten, die die Edeka-App nutzen. Aus Sicht der Verbraucherschützer ist das nicht transparent genug und kann Verbraucher in die Irre führen. Die Klage soll genau das verhindern.

Kunden könnten profitieren

Sie soll stattdessen für mehr Klarheit bei Preisangaben im Handel sorgen. Denn transparente Preisangaben helfen Kunden von Edeka und Co., bessere Entscheidungen beim Einkaufen zu treffen.

Wenn Preise klar und verständlich sind, können Verbraucher Preise einfacher vergleichen. Dadurch wird Vertrauen in den Handel gefördert und unfaire Praktiken werden vermieden. Als Edeka-Kunde kannst du also letztendlich von der Unterlassungsklage profitieren – vorausgesetzt der Verbraucherzentrale wird in dem Fall Recht zugesprochen. Übrigens: Auch Aldi hat eine Klage kassiert – allerdings nicht von der Verbraucherzentrale, sondern von Mondelez, dem Hersteller von Milka und Co. (>>> hier mehr dazu erfahren).