DSDS-Star schafft, was nur den wenigsten Gewinnern der Castingshow gelingt

Die neue „Bilanz“-Liste der 100 vermögendsten Schweizerinnen und Schweizer unter 40 ist veröffentlicht. Und dieser bekannte DSDS-Sieger gehört nun zum exklusiven Kreis.

Der Schweizer Sänger Luca Hänni (30) gehört neu zu den 100 reichsten Schweizerinnen und Schweizern unter 40 Jahren. Das Wirtschaftsmagazin „Bilanz“ schätzt sein Vermögen auf fünf bis zehn Millionen Franken. Pro Jahr soll der 30-Jährige rund eine Million Franken verdienen. Damit gelingt ihm, was nur wenigen gelingt.

DSDS als Karriere-Sprungbrett

Sein Erfolg begann 2012 mit dem Sieg bei DSDS. Damals sagte er der „Schweizer Illustrierten“, dass er 2’000 Franken auf dem Konto hatte. Der Gewinn brachte ihm 500’000 Euro, einen Plattenvertrag bei Universal und den Einstieg ins Musikgeschäft. Schon ein Jahr zuvor war mit Beatrice Egli (36) eine weitere DSDS-Gewinnerin in der „Bilanz“-Liste vertreten.

Trotz des frühen Erfolgs blieb Hänni fleißig. Im Herbst 2025 erscheint sein sechstes Studioalbum. Auch mit der „Love Me Better Tour“ wird er neue Einnahmen generieren. Geplant sind zahlreiche Auftritte in der Schweiz und Deutschland – eine Strategie, die sich auszahlt.

DSDS-Star bleibt im Rampenlicht

Hänni nutzt sein DSDS-Image geschickt. Er tritt regelmäßig im Fernsehen auf – etwa im „ZDF-Fernsehgarten“ oder bei Quizshows. Als Moderator von „Dein Song“ erweitert er sein Portfolio. Selbst bei Backshows überzeugt er: Gemeinsam mit seiner Frau gewann er „Das grosse Promibacken – Osterspezial“.

Auch im Kino wagt er Neues: In „Ewigi Liebi“ übernimmt er eine Hauptrolle. Dazu kommen Werbedeals mit bekannten Marken. Seine große Reichweite auf Instagram – über 385’000 Follower – macht ihn für Unternehmen besonders attraktiv.

