Dieter Bohlen verkündet großes „Supertalent“-Comeback! DAS sind die Juroren

Damit hätte wohl keiner gerechnet! Nachdem Dieter Bohlen dieses Jahr bereits zu DSDS zurückgekehrt ist, macht er nun eine zweite große Ankündigung: Der Chef-Juror kehrt hinter das Pult von der RTL-Show „Das Supertalent“ zurück!

Auf Instagram lässt Dieter Bohlen per Videobotschaft die Bombe platzen. Er wird in der nächsten Staffel als Juror bei „Das Supertalent“ dabei sein. An seiner Seite begrüßt er neben einem bekannten Gesicht zwei neue Jurorinnen. Die Fans können es kaum fassen.

Dieter Bohlen feiert Comeback von „Das Supertalent“

Nachdem das beliebte RTL-Format zwei Jahre lang pausierte, gibt es nun wieder gute Nachrichten für alle Fans der Castingshow: Im Frühjahr 2024 kehrt „Das Supertalent“ wieder zurück. Dafür hat der Sender nicht nur Dieter Bohlen zurückgeholt, sondern auch dessen ehemaliger Kollege Bruce Darnell. Er saß in mehreren Staffeln bereits hinter dem Jurypult.

Die zwei Frauen in der Runde sind jedoch neu bei „Das Supertalent“. Allerdings kennt man sie aus einer anderen RTL-Show. Profitänzerin Ekaterina Leonova und die diesjährige „Let’s Dance“-Gewinnerin Anna Ermakova sind mit von der Partie. Nicht nur Dieter Bohlen freut sich auf die spannende Reise. Auch die Zuschauer können es kaum erwarten.

RTL erklärt Grund für das Comeback

Doch woher kommt die plötzliche Idee, eine weitere Staffel von „Das Supertalent“ zu produzieren? Schließlich hatten viele Zuschauer das Format bereist abgeschrieben. Inga Leschek, Programmgeschäftsführerin RTL und RTL+, erklärt diesen Schritt so: „RTL feiert im nächsten Jahr seinen 40. Geburtstag und auf dieser Party darf ‚Das Supertalent‘ natürlich nicht fehlen. Unsere beliebte Hit-Show kommt zum Jubiläum wieder zurück ins RTL-Programm. Begleitet vom etablierten ‚Supertalent‘-Power-Duo Bruce und Dieter und den beiden ‚Let’s Dance‘-Publikumslieblingen Ekaterina und Anna, die frischen Wind ans Jurypult bringen. Gemeinsam freuen wir uns auf viele neue Talente, die unser Publikum begeistern werden.“

Bislang wurde nur bekannt gegeben, dass die Show im Frühjar 2024 an den Start gehen wird. Wann genau und an welchem Wochentag die Fans einschalten können, bleibt wohl noch abzuwarten.