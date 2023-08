RTL-Star Timon Krause: Unfassbar! SO knackt er in wenigen Minuten jede PIN

Während er Anfang des Jahres das „Let’s Dance“-Publikum noch gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova verzauberte, geht RTL-Star Timon Krause nun mit seinem Programm „Mind Games“ auf Tour. In dem interaktiven Programm führt er die Zuschauer in die Welt der Hypnose und des Mentalismus ein.

Eins seiner bekanntesten Tricks: RTL-Star Timon Krause kann per Gedankenspiel ganz einfach deinen Handy-PIN knacken. Glaubst du nicht? Dann überzeuge dich in unserem Video selbst vom Gegenteil.

Wenn du dich auch persönlich von dem Ganzen überzeugen möchtest, dann gibt es bald schon die Möglichkeit dazu. Denn Timon Krause kommt 2023 mit seinem Programm „Mind Games“ auf die Bühnen Deutschlands. So spielt er am 16. September in Hamburg, am 27. September in Essen und am 28. September in Duisburg. Tickets gibt es ab 34,50 Euro.