„Tatsächlich Liebe“-Star Joanna Bacon ist tot – „Wird schmerzlich vermisst“

Große Trauer in der Filmwelt. „Tatsächlich Liebe“-Star Joanna Bacon ist am 14. Juni im Alter von 72 Jahren nach einem kurzen Kampf gegen Krebs gestorben.

Die traurige Nachricht wurde von der Harlow Theatre Company bekannt gegeben, bei der Bacon seit 1978 Mitglied war. Ihre Beerdigung fand am 15. Juli statt.

Joanna Bacon tot: Berühmt durch „Tatsächlich Liebe“

Die britische Schauspielerin Joanna Bacon wurde einem breiten Publikum durch ihre Rolle in „Tatsächlich Liebe“ aus dem Jahr 2003 bekannt. Sie spielte Natalies Mutter, die in einer unvergesslichen Szene Hugh Grants Charakter, den Premierminister, an ihrer Tür empfängt. Neben „Tatsächlich Liebe“ war sie jedoch auch in zahlreichen britischen Serien wie „EastEnders“ und „Prime Suspect“ zu sehen.

Auch in ihren späteren Jahren blieb Bacon aktiv. Zuletzt spielte sie in Serien wie „Breeders“ und „Moonflower Murders“. Ihr nächstes Projekt sollte eine Rolle in „Mandy“ werden. Bacons umfangreiche Karriere erstreckte sich von bekannten TV-Produktionen bis hin zu anspruchsvollen Bühnenrollen.

Joanna Bacon aus „Tatsächlich Liebe“ hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Foto: IMAGO/Capital Pictures

„Tatsächlich Liebe“-Star: Joannas Erbe auf der Bühne

Auf der Bühne der Harlow Theatre Company war Joanna Bacon eine feste Größe. Sie übernahm ikonische Rollen, darunter Portia in „Der Kaufmann von Venedig“ und Maddie in „Dirty Linen“. Auch renommierte Theater wie das National Theatre und das Hampstead Theatre schätzten ihr Talent. Selbst in späten Jahren unterstützte sie mit Leidenschaft junge Theaterprojekte.

Mit großer Trauer würdigte die Harlow Theatre Company laut „Gala“ ihre langjährige Weggefährtin. „Jo wird schmerzlich vermisst und liebevoll in Erinnerung behalten werden. Danke, Jo. Ruhe in Frieden, Darling!“ Bacons beeindruckende Karriere und ihre Rolle in „Tatsächlich Liebe“ bleiben für Fans und Wegbegleiter unvergessen.

