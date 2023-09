DSDS-Star Alexander Klaws von Gefühlen überwältigt – Grund ist DIESE Szene

Seit seinem DSDS-Sieg im Jahr 2003 hat Alexander Klaws eine beachtliche Karriere hingelegt. Während die meisten Sieger der RTL-Castingshow wieder in der Versenkung verschwanden, folgte für den Sänger ein Job nach dem anderen – sei es als Musical-Darsteller oder bei TV-Show wie „Let’s Dance“ oder „The Masked Singer“.

Doch am Sonntag (3. September) hatte DSDS-Star Alexander Klaws wohl einen seiner emotionalsten Auftritte überhaupt. Denn in diesem Jahr spielte er die Hauptrolle des Winnetou bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg – und bei der finalen Show sitzt ein ganz besonderer Gast im Publikum.

DSDS-Star Alexander Klaws feiert besonderen Moment

Von Ende Juni bis Anfang September ist Alexander Klaws durch das Kalkbergstadion geritten, hat sein Lasso geschwungen und seinem Blutsbruder Old Shatterhand die Hand gegeben. Nach 72 Aufführungen wurde die Saison mit einer Rekordzuschauerzahl von 430.321 die Saison für beendet erklärt. „Winnetou I – Blutsbrüder“ war ein absoluter Erfolg und die 8.000 anwesenden Zuschauer applaudierten minutenlang.

Für Alexander Klaws war es ein ganz besonderer Moment. Denn der Hauptdarsteller feierte an diesem Tag nicht nur seinen 40. Geburtstag, sondern im Publikum saß auch ein spezieller Gast. „Liebe Leute, diesen besonderen Moment möchte ich einfach ‚kommentarlos‘ mit euch teilen. Es ist der Moment, nachdem der letzte Ritt geritten, das letzte Wort gesagt, und die allerletzte Emotion ins Publikum gefeuert wurde und mein Sohn Lenny mich unter 8000 Menschen stolz anschaut und weiß, dass ich bald wieder etwas öfter zu Hause sein kann“, schreibt der Familienvater auf Instagram zu einem Bild, auf dem er seinen Sohn innig umarmt.

Jetzt scheint Klaws erstmal die Zeit mit seiner Familie genießen zu wollen und eine kleine Auszeit zu gebrauchen. Doch allzu lange wird die Pause wohl nicht andauern, denn die Vorbereitungen für die Karl-May-Spiele 2024 laufen schon. Und es ist bereits bekannt, dass Alexander Klaws auch bei der Aufführung „Winnetou II – Ribanna und Old Firehand“ wieder in die Rolle des Apachenhäuptlings Winnetou schlüpfen wird.