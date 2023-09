RTL-Star Valentina Pahde lässt die Hüllen fallen: „Alles an dir ist perfekt“

Zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Cheyenne Pahde verzauberte sie schon in Kindheitsjahren die Herzen der Zuschauenden der ZDF-Serie „Forsthaus Falkenau“. Aus dem süßen blonden Zwillingsmädchen wurde eine der erfolgreichsten Soap-Stars Deutschlands. Valentina Pahde hat ihren Platz in der deutschen Fernsehwelt gefunden. Seit dem Jahr 2015 verkörpert sie die Rolle der Sunny Richter in der RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten„. Vor Kurzem kündigte Pahde eine einjährige Drehpause mit offenem Ausgang an.

Neben ihrer Schauspielkarriere etablierte sich Valentina Pahde auch als erfolgreiche Influencerin. Das Instagram-Profil der 28-Jährigen verfolgen mehr als 800.000 Menschen. Hier teilt die Schauspielerin perfekt inszenierte Fotos aus ihrem Alltag, von Red-Carpet-Events und luxuriösen Reisen. Das neuste Strandfoto, das der Soap-Star nun teilte, macht ihre Fans sprachlos.

Valentina Pahde lässt die Hüllen fallen

Valentina Pahde teilte zuletzt eine Fotoreihe mit ihren Fans, die nicht viel Raum für Fantasie übrig ließ. Die „Let’s Dance„-Teilnehmerin macht momentan Urlaub auf der griechischen Insel Kos und genießt die Sonne in vollen Zügen. Auf dem ersten Bild ist der Fernsehstar in einem knappen roten Bikini auf einem Surf-Brett zu sein. Glücklich lächelt Pahde in die Kamera, ihr Körper ist in Topform und von der Sonne gebräunt.

Auch auf den anderen Bildern macht die „GZSZ“-Schauspielerin eine gute Figur. Ob im eleganten Outfit auf dem Weg zum Abendessen, gemeinsam mit einer Freundin am Pool liegend oder den Strand entlangspazierend – Pahde weiß sich perfekt zu inszenieren.

Auch die Fans der Schauspielerin freuen sich über die Urlaubspost. Eine treue Followerin kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Umwerfend. Eine tolle natürliche Art verkörperst du, liebe Valentina. Liebe es immer wieder deinen Content hier anzusehen!“ Ein weiterer Fan kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus und schreibt: „Hammer, schön bist du. Alles an dir ist perfekt!“ Über so viel Bestätigung freut sich die Influencerin bestimmt.

Wie die schauspielerische Zukunft von Valentina Pahde aussieht und ob sie zu „GZSZ“ zurückkehren wird, bleibt offen. In der Zwischenzeit müssen sich die Fans der Schauspielerin mit den täglichen Updates auf ihrem Instagram-Profil zufriedengeben.