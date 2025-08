Carmen Geiss posiert mit Schlange – jetzt meldet sich PETA zu Wort

Carmen Geiss führt ein Leben in Saus und Braus. Gemeinsam mit ihrem Gatten Robert hat sie sich ein Imperium aufgebaut und unterhält mit ihrer Doku-Serie „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ ein Millionenpublikum.

Doch auch eine erfolgreiche Unternehmerin tritt ab und an mal in ein kleines Fettnäpfchen. Und so teilte Carmen auf ihrem Instagram-Profil Fotos von einer „Dschungelparty“, auf der sie eine Schlange hält. Stolz posiert die 60-Jährige vor der Handykamera, doch schnell hagelte es Kritik.

Carmen Geiss feiert auf „Dschungelparty“

Eine der Hauptattraktion auf der sogenannten „Dschungelparty“: Ein Fotoshooting mit einem echten Python. Das lässt sich Carmen Geiss natürlich nicht zweimal sagen und hält die riesige Schlange stolz auf ihrem Arm. Die Unternehmerin kommentiert die Aufnahmen mit den Worten: „Und dann auch noch kuscheln mit wilden Tieren – ich sag’s euch: Gänsehaut & Glamour pur!“

Doch bei vielen Fans kommt diese Kuscheleinheit mit dem Wildtier gar nicht gut an. Unter ihrem Instagram-Beitrag werden immer mehr kritische Stimmen laut. Carmen Geiss Kommentar „Ich liebe ja Pythons – elegant, kraftvoll und soooo dekorativ um den Hals!

Vergesst Diamanten – eine Schlange ist der neue Schmucktrend“ war zwar ironisch gemeint, dennoch stören sich viele Follower an den Fotos mit dem Wildtier.

Klare Worte von PETA

Auch die Tierschutzgesellschaft PETA sieht die Fotos von Carmen Geiss mit dem Python kritisch. Dieser Redaktion teilte eine Mitarbeiterin der Organisation mit: „Wir kritisieren das Posting von Carmen Geiss, in dem sie mit einer Schlange bei einer ‚Dschungel-Party‘ posiert, scharf. Diese Inszenierung mag auf den ersten Blick harmlos wirken, birgt jedoch gravierende Tierschutzprobleme.“ Hinter dem harmlosen Foto-Shooting steckt nämlich viel mehr.

PETA erklärt: „Die Nutzung von Wildtieren wie Reptilien als vermeintliche ‚Party-Attraktion‘ ist nicht nur grausam für das Tier selbst, sondern vermittelt auch eine schädliche Botschaft: Tiere werden dabei als Requisiten dargestellt, die zur Unterhaltung des Menschen dienen. Solche Darstellungen fördern die Nachfrage nach exotischen Tieren, die oft unter katastrophalen Bedingungen gezüchtet, gehandelt und gehalten werden. (…) Auf derartigen Veranstaltungen bedeuten die ungewohnte Umgebung und Menschenmenge puren Stress für diese sensiblen Lebewesen.“

Es folgt ein eindringlicher Appell an Robert und Carmen Geiss: „Wir hoffen, dass Familie Geiss endlich Einsicht zeigt und künftig nicht mehr durch solche tierquälerischen Aktionen Aufmerksamkeit erregt.“ Ob sich die Reality-Stars diese Worte zu Herzen nehmen werden, bleibt abzuwarten.