Itakura wird immer begehrter: Wilder Transfer-Poker um Gladbach-Star steht bevor

Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Ko Itakura Borussia Mönchengladbach verlassen wird. Gut für die Fohlen: Es winkt definitiv eine hohe Ablöse für den Innenverteidiger. Denn immer mehr Vereine haben Interesse an ihm.

Während es vor einigen Wochen noch ruhig war, steigen nämlich immer mehr Klubs in den Transfer-Poker um den Gladbach-Star ein. Er hat die Qual der Wahl, denn da sind auch einige namhafte Teams dabei.

Gladbach-Star Itakura wird immer begehrter

Die Gerüchteküche brodelt langsam aber sicher. Mittlerweile werden fast tagtäglich Vereine genannt, die Ko Itakura von Borussia Mönchengladbach verpflichten wollen. Es wird auch definitiv zu einem Abgang in diesem Sommer kommen. Zwar verliert der Traditionsklub einen absoluten Leistungsträger, aber es fließen wichtige Millionen in die Kassen – und das ein Jahr vor dem Vertragsende des Abwehrspielers.

Als erster Interessent wurde zuletzt Ajax Amsterdam genannt. Dann gesellte sich Eintracht Frankfurt dazu. Die SGE braucht nach dem Abgang von Tuta einen Innenverteidiger. Itakura könnte diese Lücke schließen.

Nun sind noch einige weitere Vereine in den Poker eingestiegen. Wie das Portal „SpaceViola“ aus Italien berichtet, arbeitet unter anderem der AC Florenz an einer Verpflichtung von Itakura. Der italienische Klub soll auch schon ein Angebot in Höhe von elf Millionen Euro plus zwei Millionen Euro an Prämien unterbreitet haben.

Wo zieht es den Japaner hin?

Dann sind da auch noch Feyenoord Rotterdam und PSV Eindhoven, die Medienberichten aus den Niederlanden zufolge, ebenfalls großes Interesse an dem Gladbach-Star haben. Der Abwehrspieler hat also selbst die Qual der Wahl, für welchen Klub er in der kommenden Saison auflaufen möchte.

Wichtig könnte hierfür nicht nur die Kohle sein, sondern auch das internationale Geschäft. Jeder Spieler will gern in einem europäischen Wettbewerb spielen. Ob das am Ende bei Itakura tatsächlich ausschlaggebend sein wird? Die kommenden Tage und Wochen werden jedenfalls sehr spannend sein. Am 1. September schließt das Transferfenster in einigen der Top-Ligen. Eine Entscheidung wird schon vorher erwartet.