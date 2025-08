Lotto-König „Chico“ bald verlobt? „War noch nie so sicher“

Seit seinem Millionen-Gewinn steht seine Welt Kopf: Lotto-König „Chico“ sahnte beim Glücksspiel satte 10 Millionen Euro ab, lebt seitdem ein Leben in Saus und Braus. In der Liebe wollte es bei dem Dortmunder dafür nicht so recht klappen – bis jetzt! „Chico“ spricht sogar schon von Verlobung!

Glück im Spiel – Pech in der Liebe: Das galt bislang eigentlich für Lotto-König „Chico“. Seine Beziehung mit Polizistin Candice Newgas scheiterte im Sommer 2024. Danach war es zunächst still rund um das Liebesleben von Kürsat Yildirim. Doch seit einigen Monat ist der Multi-Millionär wieder in festen Händen!

Lotto-König „Chico“ hält seine Freundin

Nach dem Liebes-Aus mit der Dortmunder Polizei-Beamtin hat Chico die Vorzüge des Single-Daseins zunächst genossen, wie er uns im Interview verriet. Viele Frauen habe er dennoch kennengelernt. Die Richtige schien zunächst nicht dabei gewesen zu sein. Doch schließlich wurde der 44-Jährige dann doch von Amors Pfeil getroffen – und „Chico“ scheint es verdammt ernst mit seiner neuen Herzensdame zu meinen.

Einen Namen verraten oder ihr Gesicht gezeigt, hat der ehemalige „Promis unter Palmen“-Kandidat bislang nicht. Doch seine rund 848.000 Follower auf Instagram nimmt er trotzdem mit durch seinen Alltag.

Lotto-König „Chico“: Läuten bald die Hochzeitsglocken?

Aktuell befindet sich „Chico“ in Amsterdam (Niederlande). Dort filmt er sich in einem Bad eines Geschäfts. „Leute, ich mach keinen Spaß. Meine Freundin ist da drinnen, die schaut sich ein paar Sachen noch an. Ich schwöre auf alles, was mir heilig ist: Ich war noch nie so sicher in meinem Leben. Bald kommt Heiratsantrag. Wenn ich sie heirate, dann werde ich Papa. Das ist einer der größten Träume von mir“, betont der Dortmunder. „Hoffentlich findet ihr auch alle euer Glück und eure Liebe.“ Man darf gespannt sein, wann „Chico“ seiner Herzensdame tatsächlich den Antrag macht.