GNTM-Star meldet sich mit Update aus Israel – ihren geliebten Hund muss sie zurücklassen

Die schrecklichen Bilder des Angriffs der Terrororganisation Hamas auf Israel erschüttern Menschen weltweit, das Leid der Bewohner vor Ort ist kaum vorstellbar. Bei GNTM-Star und Model Serlina Hohmann spielen sich die Horrorszenarien direkt vor der eigenen Haustür ab – sie befindet sich mitten in Israel.

Bereits vor einigen Tagen meldet sich das GNTM-Model via Instagram zu Wort und berichtet von der unerträglichen Situation in Israels Hauptstadt Tel Aviv. Serlina versucht seit dem Angriff der Hamas zurück nach Deutschland zu reisen, bisher jedoch ohne Erfolg (mehr dazu hier). Nun meldet sich das Model mit einem Update und einer weiteren traurigen Nachricht zu Wort.

GNTM-Star: Fans können aufatmen

Im Jahr 2017 stand Model Serlina Hohmann im Finale der Prosieben-Show „Germany’s Next Topmodel“, die von Heidi Klum moderiert wird. Serlina verließ die Show als Zweitplatzierte und zog kurz nach den Dreharbeiten zu ihrem Partner nach Tel Aviv. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie sicherlich nicht mit dem Grauen gerechnet, dass sich nun in ihrer Wahlheimat abspielt. Nachdem die Kontaktaufnahme mit der Airline Lufthansa und der verzweifelte Versuch nach einer Ausreise nicht erfolgreich waren, wurde es still auf dem Instagram-Profil des Models. Nun postet das Model endlich ein Update.

Fans des GNTM-Stars haben sicherlich schon ungeduldig auf ein Update aus Tel Aviv gewartet. Serlina berichtet in ihrer Instagram-Story davon, dass sie einfach mal eine Pause von Social Media brauchte. Das Model schreibt: „Von dem Schock der letzten Woche hat sich hier noch lange niemand erholt. Wenn alles gut geht, geht’s morgen zurück in die Heimat.“ Dazu postet Serlina ein Foto aus einem Treppenhaus, in dem sie kurz zuvor Schutz vor dem nächsten Raketenangriff suchen musste.

Traurige Nachricht: IHN muss sie zurücklassen

Doch über die baldige Ausreise kann sich der GNTM-Star nicht uneingeschränkt freuen. Serlina besitzt einen Listenhund, der mit ihr und ihrem Partner in Tel Aviv wohnt. Ihren geliebten Vierbeiner Nala darf das Model jedoch nicht mit nach Deutschland nehmen, in Deutschland ist der „Import von Listenhunden“ nämlich verboten. Verzweifelt wendet sich Serlina an ihre Fans und schreibt: „Ich bin auf der Suche nach Schlupflöchern, Ausnahmen, Umwegen etc. Jeder Tipp würde mir sehr helfen!“ Ihren geliebten Hund in Israel zurückzulassen, würde dem Model sicherlich das Herz brechen.

Ob der GNTM-Star bald wieder aus Deutschland posten kann, bleibt abzuwarten. Ihre Instagram-Story beendet das Model mit den Worten: „Ich bete für ein baldiges Ende. Für die Rückkehr der Entführten. Die Heilung aller Familien, die gerade die Hölle durchmachen. Das Leben aller unschuldigen Beteiligten.“ Baldiger Frieden mag wohl der Wunsch der meisten Menschen in diesen Tagen sein.