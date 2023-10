Heidi Klum ungeschminkt und mit Pickeln im Gesicht – SO hat sich das Model noch nie gezeigt

Sie ist eines der bekanntesten Models der Welt: Heidi Klum ist auch außerhalb von Deutschland ein großer Star. Kein Wunder, dass von der GNTM-Chefin tausende Fotos im Netz oder in Zeitschriften kursieren.

Gegenüber ihren 11,6 Millionen Instagram-Followern zeigte sich Heidi Klum nun aber so, wie man sie wohl noch nie gesehen hat. Ungeschminkt, mit trockener Lippe und Pickeln im Gesicht.

Heidi Klum kaum wieder zu erkennen – so sah sie mit 16 Jahren aus

Auf ihrem Instagram-Kanal ist Heidi Klum immer sehr aktiv, teilt sowohl Ausschnitte aus ihrem Berufs- als auch Privatleben mit den Fans. Doch egal, ob auf dem roten Teppich oder im Urlaub mit Ehemann Tom Kaulitz: Die 50-Jährige sieht immer umwerfend und makellos aus.

In ihren neusten beiden Instagram-Beiträgen die Bergisch Gladbacherin allerdings mal eine andere Seite von sich. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (15. Oktober) lud sie mehrere Fotos auf der Social-Media-Plattform hoch, die sie als Teenagerin zeigen – mit allem, was dazu gehört.

Inhalt von Instagram anzeigen

„Mein 16 Jahre altes Ich“, schreibt Heidi Klum zu einem schwarz-weiß Fotos ihres Gesichts. Auf dem Foto ist der Teenie offensichtlich ungeschminkt, hat eine rissige Lippe, einige Unreinheiten und blickt ernst in die Kamera. Von dem extrovertierten, bunt gekleideten Supermodel, das Heidi Klum heute ist, ist noch nicht viel zu sehen.

Heidi Klum zeigt Model-Bewerbungsfotos von 1992

Drei Jahre später sieht das Ganze allerdings schon anders aus, wie Heidi Klum mit dem darauffolgenden Instagram-Beitrag beweist. Eine Fotostrecke aus Polaroid-Fotos zeigt Heidi Klum ein paar Jahre später in mehreren bunten Bodys und leicht geschminkt. Die damals 19-Jährige posiert mal lächelnd, mal ernst schauend für die Kamera.

Inhalt von Instagram anzeigen

„Ähnlich, wie ich mir Fotos und Videos für GNTM anschaue, so waren diese Fotos meine Bewerbungsfotos für meinen Model-Wettbewerb von 1992. Meine Mom hat mir eine Kiste mit vielen alten Fotos aus dem Keller mitgebracht“, erklärt die GNTM-Chefin die Bilderstrecke.

Auch wenn die Bilder wenig mit der Heidi Klum von heute zu tun haben – ihren Zweck haben sie erfüllt. Heidi Klum gewann den erwähnten Model-Wettbewerb „Model’92“ in der Late-Night-Show von Thomas Gottschalk, legte damit den Grundstein ihrer über 30 Jahre andauernden Karriere.