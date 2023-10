GNTM-Star Vanessa Tamkan trauert um Familienmitglied – „Gebrochen“

Schocknachricht bei GNTM-Star Vanessa Tamkan! Wie sie am Montag (16. Oktober) auf Instagram teilt, ist ihr Schwager vergangenen Freitag durch einen Unfall ums Leben gekommen. Im Zuge dessen teilt sie nicht nur einige Schwarz-Weiß Aufnahmen des Verstorbenen, sondern findet auch emotionale Worte des Abschieds. Robi, so nennt die Influencerin ihn in dem Beitrag, hinterlässt zwei Töchter, um die sich nun die Schwester des Models fortan alleine kümmern muss.

GNTM-Star Vanessa Tamkan unter Schock

Kaum vorzustellen, wie schlimm es sein muss, solch eine Nachricht zu bekommen. Der Schwager von GNTM-Finalistin Vanessa Tamkan ist durch einen Unfall gestorben. Auf Instagram trauert die 26-Jährige nun um ihn. Sie schreibt: „Am Freitag den 13.10.2023 ist auf tragische Art und Weise mein Schwager, geliebter Ehemann meiner Schwester und Papa meiner beiden wundervollen Nichten durch einen Unfall ums Leben gekommen.

Ich bitte euch, mich und meine gesamte Familie respektvoll zu behandeln, während wir auf unsere Art und Weise trauern.“

++ GNTM-Star verzweifelt in Israel – „Mein Herz ist gebrochen“ ++

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

GNTM-Star steht Schwester bei

Es stehen ihr und der gesamten Familie schwere Zeiten bevor. Doch die 26-Jährige versucht den Mut nicht zu verlieren: „Sicherlich wird es hier ruhiger werden, aber dennoch trage ich eine große Verantwortung, weshalb ich trotz allem hier und da langsam meinen Alltag bestreiten werde. Auch wenn es gerade für uns alle noch nicht vorstellbar ist und es nie wieder so wird wie es mal war, das Leben geht weiter für uns.“

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengestellt:

Doch Vanessa Tamkan möchte in erster Linie für ihre Schwester und ihre Nichten da sein, wie sie betont: „Egal ob ihr was hier von mir seht oder nicht, ihr sollt wissen, dass ich gebrochen bin. Aktuell bin ich stark für meine Schwester und meine Nichten. Als Familie kommen wir gerade alle zusammen und verarbeiten gemeinsam diesen tragischen Verlust.“