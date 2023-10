GNTM-Star verzweifelt in Israel – „Mein Herz ist gebrochen“

Die aktuellen Bilder des Angriffs der Terrororganisation Hamas auf Israel sind kaum zu ertragen. Das Ausmaß der Gewalt und Erschütterung ist auf Grund von zahlreichen Nachrichtenmeldungen bis in unsere sicheren Wohnzimmer spürbar. Das Leid der Menschen vor Ort ist kaum vorstellbar. Bei „GNTM“-Finalistin Serlina Hohmann spielten sich die Schreckensbilder jedoch direkt vor der eigenen Haustür ab.

Die 29-jährige Serlina stand im Jahr 2017 im Finale der Prosieben-Show „GNTM“ (Germany’s Next Topmodel), die von Topmodel Heidi Klum moderiert wird. Die Koblenzerin zog nach den Dreharbeiten zu ihrem Partner nach Tel Aviv. Das Model verliebte sich in das Land und baute sich ein Leben in der Hauptstadt Israels auf. Nun sitzt Selina in Tel Aviv fest und wendet sich via Instagram verzweifelt an ihre Fans.

GNTM-Finalistin sitzt in Israel fest

Seit dem Angriff der Hamas auf Israel versucht die „GNTM“-Zweitplatzierte Serlina Hohmann mit dem Flugzeug aus Israel auszureisen – bisher jedoch ohne Erfolg. Das Model beauftragte ihre Familie mit der Buchung eines Evakuierungsfluges, doch auch nach Stunden konnte kein Ansprechpartner erreicht werden. Als ihr Bruder dann endlich jemanden am Hörer hatte, brach die Verbindung ab. Kurze Zeit später erreichte er einen Mitarbeiter der Fluggesellschaft Lufthansa und erhielt die Auskunft, das alle Flüge ausgebucht seien. Selina kann ihre Wut kaum zurückhalten und schreibt: „Danke für nichts“.

Die „GNTM“-Finalistin verlässt ihre Wahlheimat Israel nur ungerne, die Rückkehr nach Deutschland bezeichnet sie als „rein rationale Entscheidung“. Das Model schreibt in ihren mittlerweile nicht mehr sichtbaren Instagram-Stories: „Mein Herz ist gerade zu 100 Prozent hier. Und gebrochen. […] So schlimm die Situation hier gerade sein mag, zumindest fühlen wir alle das Gleiche.“ Auf die Unterstützung ihrer Familie kann sich das Model auf jedem Fall verlassen.

Seit diesem Update des „GNTM“-Stars ist es auf ihrem Instagram-Profil ruhig geworden. Ob Serlina sich mittlerweile wieder in Deutschland befindet, ist unklar.