„The Voice of Germany“: GZSZ-Star überrascht Coaches nach Auftritt – „Wisst ihr, dass ihr meine Vorband wart?“

Die neue Staffel von „The Voice of Germany“ ist in vollem Gange. Die Coaches suchen weiterhin in den „Blind Auditions“ nach den besten Gesangstalenten Deutschlands. Dabei betrat auch schon der ein oder andere bekannte Promi die Bühne der beliebten Castingshow.

So auch am Donnerstag (12. Oktober), als eine bekannte GZSZ-Schauspielerin vor die „The Voice of Germany“-Jury tritt. Doch es gibt noch mehr über den Soap-Star zu wissen. Neben ihrer nationalen Bekanntheit hat sie auch eine Vergangenheit mit Tom und Bill Kaulitz. Vor einigen Jahren standen die drei nämlich auf derselben Bühne.

„The Voice of Germany“: GZSZ-Star wills wissen

Die Rede ist von Angela Peltner, die seit 2011 immer wieder in der RTL-Kultsendung GZSZ zu sehen ist. Dort war sie in der Rolle der Maria, die als Kellnerin im „Mauerwerk“ arbeitet, zu sehen. Doch neben ihren schauspielerischen Fähigkeiten ist die 42-Jährige auch noch leidenschaftliche Sängerin.

Dieses Talent möchte sie nun vor Shirin David, Ronan Keating, Giovanni Zarrella und den Kaulitz-Brüdern unter Beweis stellen. Dafür performt sie an diesem Abend ihre eigene Interpretation des Nena-Songs „Leuchtturm“. Vor allem Tom und Bill sind von der Leistung der Berlinerin überzeugt und drehen sich als einzige für sie um. Was die beiden Coaches nach dem Auftritt erfahren, haut sie allerdings noch mehr um als der Auftritt.

„The Voice of Germany“: Coaches und Kandidatin kennen sich

Als die Zwillinge 13 Jahre alt waren, teilten sie sich bereits eine Bühne mit Angela Peltner. „Wisst ihr, dass ihr meine Vorband wart?“, fragt die Schauspielerin in Richtung Tom und Bill. Diese fallen aus allen Wolken und erinnern sich tatsächlich an diesen Abend. Denn damals traten die Kaulitz-Brüder als Vorband für den GZSZ-Star und ihrer damaliger Band bei einer Show in Berlin auf. Wie klein die Welt manchmal doch ist.

Seit dem 21. September laufen die neuen Folgen immer donnerstags auf ProSieben und freitags auf SAT.1, jeweils um 20.15 Uhr, sowie parallel bei Joyn.