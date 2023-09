„The Voice of Germany“: Coach Ronan Keating spricht Klartext – SO war es hinter den Kulissen

Bald geht es endlich wieder los bei „The Voice of Germany“! Die Fans können es kaum abwarten. Im Vorfeld sickerten aber schon die ein oder anderen Details durch. Jetzt packt Coach Ronan Keating über die Dreharbeiten aus und erzählt, wie es hinter den Kulissen wirklich abgelaufen ist.

„The Voice of Germany“: DAS war seine größte Herausforderung

Was viele nicht wissen: Ronan Keating ist praktisch ein Experte in Sachen „The Voice of Germany“. Schließlich saß er bereits in anderen Ländern auf dem Drehstuhl der Casting-Show. Doch die deutschen Kandidaten sind für ihn trotzdem herausgestochen, sagt er laut „MSN“ bei der ProSieben-Pressekonferenz: „Ich war überrascht, wie gut die Talente waren. Das hat mich umgehauen. In Deutschland sind die besten Sänger der Welt!“

Doch worauf achtet der international erfolgreiche Sänger bei seinen Talenten? „Die Stimme muss etwas Besonderes haben. Es gibt so viele tolle Sänger. Wenn du im Radio einen Künstler hörst, musst du ihn sofort wiedererkennen. Ich will eine Stimme finden, die unvergesslich ist“, so Ronan Keating.

Trotz seiner Erfahrung haben die anderen Mitglieder der Jury ihm etwas voraus: Die Sprache. In der Sendung wird der Sänger aus Irland nämlich auf Englisch sprechen. „Natürlich war die Sprache eine Herausforderung. Ich kann ein bisschen Deutsch, aber mir wurde immer alles übersetzt. Es war sehr viel Multitasking“, erklärt er.

„The Voice of Germany“-Coaches waren sofort auf einem Level

Und wie war die Stimmung zwischen den Coaches? Da hat der neue Coach ebenfalls eine klare Meinung: „Die Chemie zwischen den Coaches stimmte sofort. Giovanni und ich sind befreundet. Aber ich habe mich auch richtig gut mit Shirin verstanden. Wir saßen nebeneinander und ich fand es sehr spannend zu sehen, wonach sie bei den Talents sucht. Bill und Tom sind echte Kämpfer. Ihre Energie ist wie ein Feuerwerk!“ Na, das kann ja nur eine gelungene Staffel werden.

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengestellt:

Ab dem 21. September 2023 laufen die neuen Folgen dann immer donnerstags auf ProSieben und freitags auf SAT.1 , jeweils um 20.15 Uhr, sowie parallel bei Joyn.