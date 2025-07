Schalke-Kapitän Karaman im Trainingslager – Muslic spricht Klartext

Malerische Landschaften und eine meditative Ruhe umgeben das Schalke-Trainingslager in Südtirol. In Neustift im Stubaital soll Miron Muslic sein Team optimal und intensiv auf die neue Saison vorbereiten. Herausforderungen gibt es genug, doch auch die „täglichen Fortschritte“ lobt der Schalke-Coach, der eine ganz besondere Verbindung zum Ort des Trainingslagers hegt.

Muslic wuchs teilweise in Neustift auf, kennt die Region selbst also bestens und freut sich über Familien-Besuch unter den Zuschauern des Trainingslagers. Ebenso mit dabei in Österreich: Kenan Karaman – obwohl der Leistungsträger sich selbst erst im Aufbautraining befindet.

Schalke-Kapitän: Heilung „läuft nach Plan“

Bereits in einer der ersten Trainingseinheiten für die kommende Saison verletze sich der Schalke-Kapitän am Meniskus und musste darauffolgend am Knie operiert werden. Die gute Nachricht: Laut Muslic „läuft der Heilungsprozess nach Plan“. Für die S04-Fans wäre eine Rückkehr noch vor Saisonbeginn wünschenswert. Selbst in der zurückliegenden, schwachen Saison bewies Karaman in der Krisenzeit Führungsstärke und Einsatzwillen.

+++Neuer Transferplan für S04-Profi?+++

Dass der 31-Jährige daher mit ins österreichische Trainingslager fährt, stand für seinen Trainer außer Frage. „Auch wenn Kenan aktuell verletzt ist und nicht mit der Mannschaft trainieren kann, war es mir wichtig, dass er mit ins Trainingslager reist. Er ist unser Kapitän – und deshalb ist es wichtig, dass er beim Team ist“, erklärte Muslic in einer offiziellen Vereinsmitteilung.

S04-Profis „kommen ans Limit“

Während Karaman sein Aufbauprogramm in Neustift absolviert, haben die fitten Spieler eine intensive Woche vor sich. „Die Jungs kommen ans Limit“, betonte Muslic. Neben der körperlichen Fitness stärkt ein gemeinsames Trainingslager erfahrungsgemäß vor allem das Teamgefüge zwischen den Spieler.

Gerade diesen Zusammenhalt ließ die Mannschaft auf Schalke vergangene Saison oft vermissen. Daher gilt es, diesen abseits des Platzes in Neustift zu stärken. Auch dafür ist Kapitän Karaman unverzichtbar. Welche Erfolge das Trainingslager bringt, wird sich in den kommenden Testspielen zeigen.