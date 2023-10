Heidi Klum: Tochter Leni packt über ihre Mutter aus – „Könnten da nicht gegensätzlicher sein“

Heidi Klum steht seit Jahren für die ProSieben-Sendung „Germany’s Next Topmodel“ vor der Kamera und sucht die Nachwuchsmodels hierzulande. Während sie als Person des öffentlichen Lebens immer wieder durch die Medien geht, hielt sie ihre Kinder aus der Öffentlichkeit raus. Zumindest bis sie älter wurden.

So ging es beispielsweise Leni Klum, der ältesten Tochter von Heidi Klum. Diese steht erst seit Kurzem im Rampenlicht und tritt in Sachen Modeln in die Fußstapfen ihrer Mutter. Auch im TV hatte sie den ein oder anderen Auftritt in der Show des Supermodels. Dort zeigten sich die beiden vertraut miteinander, fast wie beste Freundinnen. Doch in manchen Hinsichten sind sie dann doch total verschieden.

Heidi Klum und Leni schließen Kleidertausch wohl aus

In der Vergangenheit haben Heidi und Leni bereits zusammengearbeitet. Vor allem ihr gemeinsames Shooting für die Unterwäschelinie „Intimissimi“ sorgte für Aufsehen. Einige kritisierten das halbnackte Auftreten des Mutter-Tochter-Gespanns.

Und nicht nur von außen gibt es negative Resonanz. Ab und zu kommt es auch zwischen den beiden zu Unstimmigkeiten. Im Interview mit der Zeitschrift „Gala“ sprechen Mutter und Tochter über die Unterschiede zwischen ihnen. Es beginnt bereits beim Thema Kleidungsstil. „Ich trage viel Schwarz, Grau und Weiß. Meine Mutter und ich könnten da nicht gegensätzlicher sein“, erzählt Leni. Ihre Mama sieht das ähnlich: „Unser Modegeschmack ist total unterschiedlich. Ich liebe es laut und auffällig.“

Heidi Klum: DAS macht Leni anders als sie

Und auch wenn es um die Wohnungseinrichtung geht, denken beide unterschiedlich. Nachdem Leni Klum aus dem Familienhaus in Los Angeles nach New York gezogen ist, hat sie sich sprichwörtlich einem Tapetenwechsel unterzogen. Denn sie möchte in keiner „zusammengewürfelte Umgebung“ wohnen, wie sie das Eigenheim ihrer Mutter bezeichnet.

„Ich brauchte in meinem eigenen Zuhause einen Kontrast, deshalb ist es ganz weiß und minimalistisch eingerichtet“, erklärt Leni. Letztendlich sind es doch die Unterschiede, die eine Mutter-Tochter-Beziehung ausmachen. Das beweisen die beiden allemal.