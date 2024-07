Heidi Klum zeigt Foto ihrer Mutter: Die Ähnlichkeit ist verblüffend

Sie ist der Inbegriff eines erfolgreichen Models und auf den roten Teppichen der Welt zuhause. Heidi Klum ist als Chef-Jurorin der Prosieben-Show „Germany’s Next Topmodel“ über Generationen hinweg bekannt und verhilft Nachwuchsmodels zum ganz großen Erfolg.

Auch privat hat Heidi Klum ihr ganz großes Glück mittlerweile gefunden. Seit dem Jahr 2018 ist das Model mit dem „Tokio Hotel“-Gitarristen Tom Kaulitz liiert und zeigt seine Liebe täglich auf dem Instagram-Profil. Nun teilt die 51-Jährige jedoch ein Familienfoto der etwas anderen Art.

Heidi Klum hat Sehnsucht

Obwohl Heidi Klum stets einen vollen Terminkalender hat, nimmt sich das Model regelmäßig Zeit für kurze Urlaube. Zuletzt war der „GNTM“-Star jedoch nicht nur mit seinem Ehemann unterwegs, sondern nahm kurzerhand seine Mutter Erna Klum mit zur Erholungsreise. Auf ihrem Instagram-Profil, dem stolze 12.1 Millionen Menschen folgen, teilt Klum nun Schnappschüsse vom Familienurlaub.

Bereits das erste Foto sorgt für gute Laune. Heidi Klums Mutter Erna hält die Handykamera hoch und schießt ein Selfie. Die 80-Jährige strahlt in die Kamera, sieht erholt aus. Im Hintergrund sind Heidi und Tom zu sehen, die ihre Füße am Steg ins Wasser baumeln lassen.

Heidi Klum scheint sich an dem Foto von Erna zu erfreuen und schreibt: „Das Selfie meiner Mutter! 80 Jahre jung!“ Die weiteren Fotos zeigen das Model mit Tom, das Ehepaar wirkt verliebt wie am ersten Tag. Tom hebt seine Heidi in die Luft und küsst sie innig. Für die Turteltäubchen scheint jeder Urlaub paradiesisch zu sein.

Mittlerweile ist Heidi Klum wieder zurück in der Heimat, denkt jedoch glückselig an die schönen Tage mit der Familie zurück. Der Prosieben-Star hat nach dem Entspannungsurlaub nur einen Wunsch und schreibt: „Ich wäre so gerne wieder dort…“ Das klingt beinahe so, als ob das Model bereits den nächsten Familientrip planen würde.

Lange wird Heidi Klum auf den nächsten Liebesurlaub mit ihrem Tom sicherlich nicht warten müssen. In dem Gitarristen scheint die 51-Jährige ihren Traummann gefunden zu haben.