Lena Gercke in transparentem BH – ihre Fans sind entsetzt

Heiß, heißer, Lena Gercke! Das Topmodel zeigt sich in der Regel ja gerne von seiner sexy Seite, teilt im Netz Schnappschüsse in hautengen Minikleidern oder im Bikini.

Jetzt legt der GNTM-Star noch einen drauf – und posiert ganz privat in einem heißen, transparenten BH. Doch auf dem Bild ist Lena Gercke nicht allein. Und genau da liegt für viele ihrer Fans das Problem.

Lena Gercke in transparentem BH – mit Kind

Als Lena Gercke im Jahr 2006 als Erste überhaupt Heidi Klums Castingshow „Germany’s next Topmodel“ gewann, ahnte sie noch nicht, dass ihre Karriere fortan steil bergauf geht.

Seither hat sich viel bei der gebürtigen Marburgerin getan. Nicht nur moderierte sie zwischenzeitlich das österreichische GNTM-Pendant „Austria’s next Topmodel“, auch ist sie ein beliebtes Catwalk-Model, Moderatorin und mittlerweile selbst Designerin einer eigenen Modemarke.

Privat läuft es ebenfalls gut für Lena Gercke. Im Dezember 2022 kam ihre zweite Tochter Lia zur Welt, die sie gemeinsam mit ihrem Partner und Regisseur Dustin Schöne hat. Und die Kleine durfte jetzt auch mit ihrer Mutter bei der privaten Selfie-Session dabei sein.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auf einem Bild, das die 35-Jährige auf Instagram hochlud, sieht man sie auf dem Boden liegend in einem durchsichtigen Spitzen-BH – und tobend mit ihrer Tochter Lia. Das Gesicht der Kleinen zeigt Lena nicht. Und dennoch finden ein paar ihrer Fans es geschmacklos, in Unterwäsche mit Kind zu posieren.

Lena Gercke: Fans haben deutliche Meinung zu BH-Bild

So schreibt jemand: „Jo, immer in Unterwäsche mit Kind… Ich will es nicht verstehen… Möchte es nicht.“ Jemand anderes schreibt: „Tatsächlich ging mir Ähnliches durch den Kopf. Ich finde es eher schade/problematisch, was für ein Bild vom Mamaalltag damit suggeriert wird. Also SO siehts bei mir bzw. sehe ich nicht aus, wenn ich mit meinen Kids spiele.“

Auch schön:

Zu dem Bild schreibt Lena Gercke übrigens selbst „10 months already“ (zu Deutsch: „Schon 10 Monate“) und meint damit natürlich das Alter ihrer Tochter. Einige ihrer Follower sehen deshalb auch von ihrem freizügigen Outfit ab und haben nur lobende Worte für Lena Gercke übrig: „So Süß“ oder „Wunderschön“ heißt es zum Beispiel.

Und ihrem Strahlen nach zu urteilen, fühlt sich Lena in BH und mit Kleinkind auf dem Fußboden pudelwohl…