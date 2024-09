Lena Gercke: Es geschah kurz vor dem Laufsteg in Paris – „Tut höllisch weh“

Bei Lena Gercke ist aktuell der Wurm drin. Die allererste GNTM-Siegerin der Geschichte hat einen wichtigen Job in Paris vor sich. Doch auf dem Weg in die französische Hauptstadt jagt ein Unglück das nächste. Die Partnerin von Dustin Schöne protokolliert das Ganze auf Instagram und lässt ihre Fans somit daran teilhaben.

Lena Gercke klagt über Schmerzen am Fuß

Die „Leger“-Designerin dürfte im Moment alle Hände voll zu tun haben. Neben der Erziehung und Betreuung ihrer beiden kleinen Kinder ist sie auch in ihrem Job als Model voll eingespannt. Am Samstag (21. September) reist Lena Gercke beispielsweise für eine große Show nach Paris.

Doch schon auf dem Weg merkt die 36-Jährige, dass etwas nicht stimmt. „Ich glaube, ich habe mir heute Morgen einfach den Zeh gebrochen. Es tut auf jeden Fall höllisch weh und ich kann den Fuß kaum belasten. Mal sehen, wie das mit High Heels wird. Augen zu und durch“, schreibt sie in ihrer Instagramstory. Doch es kommt noch schlimmer für das Model.

„Es ist einfach nicht mein Tag“

Wie heißt es so schön? Ein Unglück kommt selten allein. Nachdem sie in Paris gelandet ist, wartet die nächste Hiobsbotschaft auf Lena Gercke. „Es ist einfach mein Tag heute. Jetzt ist mein Gepäck nicht mitgekommen, weil der Berliner Flughafen mal wieder einen Ausfall hatte“, so die 36-Jährige.

Doch lange muss Lena Gercke nicht ohne ihre Klamotten ausharren. Schon am nächsten Tag bekommt sie die Nachricht, dass ihre Koffer am Pariser Flughafen angekommen sind. Diese gilt es dann nur noch vor Ort abzuholen. Wie es um ihren Fuß steht, verrät die zweifache Mama aber nicht.