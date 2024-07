Lena Gercke hütet wildes Geheimnis – dafür braucht sie Gleitgel

Von Modelmama Heidi Klum bei „GNTM“ zur Gewinnerin gekrönt, hat sich Lena Gercke mittlerweile ein festes Standbein als Model aufgebaut. Nach ihrer Siegerehrung im Jahr 2006 ging es karrieretechnisch steil bergauf – Laufstege, Magazin-Cover, eigene Marke. Bei der Unternehmerin gibt es fast nichts, was sie nicht erreicht hat.

Und dabei glänzt sie stets mit ihrem phänomenalen Aussehen. Hinter Gerckes makellosen Look steckt vor allem ein Beauty-Geheimnis, was eigentlich in den Schlafzimmern zuhause ist.

Lena Gercke: Schlüpfriger Beauty-Tipp

Lena Gercke lässt sich nicht nur als Model ablichten, sondern nimmt ihre Fans regelmäßig auf ihren Social-Media-Kanälen mit. Dort gibt es private Einblicke aus ihrem Leben fernab der Öffentlichkeit – mal mit Ehemann Dustin Schöne und Kids, dann von der Arbeit. Für ein Fotoshooting zeigte die 36-Jährige allerdings nicht nur Lippenstift und Kajal, sondern auch ein ganz spezielles Hilfsmittel – nämlich Gleitgel!

Die Tube nutzt die Unternehmerin allerdings nicht in ihren Gemächern, sondern zweckentfremdet für ihren Look vor der Kamera!

Lena Gercke: Es läuft wie geschmiert!

Das Produkt kommt allerdings nur in die Haare des Models und soll scheinbar die lockige Mähne der „GNTM“-Siegerin für die anstehenden Fotos perfekt in Form halten. „Den Trick kannte ich noch nicht für die Haare“, titelt Lena zu dem Schnappschuss auf Instagram.

Die Idee dahinter stammt übrigens von ihrem Visagisten Benjamin Becher. „Also, das benutzt Benjamin Becher für meine Haare. Aha!“, staunt die Blondine. Ihr Stylist kichert im Hintergrund und verrät: „Das ist das secret product für die perfekten Curls.“

Na damit dürfte bei dem Fotoshooting von Lena Gercke wortwörtlich alles glatt laufen! Ob sich ihre Fans wohl an dem Tipp ein Beispiel nehmen? Vielleicht findet man Gleitgeld ja bald als gängigen Begleiter in der eigenen Handtasche!