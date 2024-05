Lena Gercke zeigt sich ungewohnt emotional – „Meine größte Kraftquelle“

Seit ihrem Sieg der Prosieben-Show „Germany´s Next Topmodel“ im Jahr 2006 ist sie eine feste Größe in der Modelwelt. Lena Gercke ist auf den roten Teppichen des Landes zu Hause und macht auch als Moderatorin und Influencerin eine gute Figur.

In den vergangenen Tagen besuchte das Topmodel die weltweit bekannten Filmfestspiele in Cannes und nahm sich damit eine kurze Auszeit von ihrer kleinen Familie. In einem aktuellen Interview zeigt sich Gercke nun ungewohnt emotional und formuliert eine Liebeserklärung an ihre Mutter.

Lena Gercke sieht ihre Mutter als Vorbild

Obwohl der räumliche Abstand von ihren zwei Töchtern der Prosieben-Moderatorin schwer fällt, scheint Lena Gercke ihre Zeit auf dem Filmfestival in vollen Zügen zu genießen. Im Interview mit dem Sender RTL berichtet das Model davon, wie sehr es die Beziehung zu seiner Mutter geprägt hat.

Der „GNTM“-Star schwärmt: „Meine Mama ist eine wirklich unfassbar starke Frau und Persönlichkeit. […] Sie ist immer meine größte Kraftquelle gewesen, sie ist es heute immer noch. Sie nimmt eine der wichtigsten Rollen in meinem Leben ein, sie ist immer an meiner Seite und hat mich immer im Umgang mit wichtigen Entscheidungen unterstützt.“ Trotz ihres turbulenten Alltags hat das Model ein sehr enges Verhältnis zu seiner Familie.

Das von ihrer Mutter erlernte Wissen möchte Lena Gercke auch an ihre Töchter weitergeben. Die „The Voice“-Moderatorin berichtet: „Ich wünsche mir, dass sie wissen, dass sie sein dürfen, wie und wer sie sind – so können sie zu starken, inspirierenden Frauen heranwachsen.“ Ihren Nachwuchs zu den Filmfestspielen mitzunehmen war für Gercke allerdings keine Option, des Event sei nicht der richtige Ort für kleine Kinder.

Abschließend verrät Lena Gercke noch, unter welchem Umständen sie sich am besten fühlt. Das Model berichtet: „Ich fühle mich am schönsten, wenn ich vollständig entspannen kann. Zum Beispiel im Urlaub, wenn ich einfach herumlaufen kann, wie ich möchte.“ Der nächste Familienurlaub wird da wohl nicht allzu lange auf sich warten lassen.