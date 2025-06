Carmen Geiss nach Überfall schockiert: „Was hat er mir angetan?“

Für „Die Geissens“ war es ein schreckliches Horrorszenario. In der Nacht zum Sonntag (15. Juni) wurden Carmen und Robert Geiss in ihrer Luxus-Villa in Saint-Tropez von vier Tätern überfallen.

Sie verschafften sich mit Gewalt Zutritt zum Anwesen und erbeuteten Wertgegenstände. Carmen erlitt eine Schnittverletzung am Hals, während Robert mehrfach in die Rippen getreten wurde. Davina und Shania waren zum Glück nicht während der grauenvollen Tat zu Hause.

Jetzt meldete sich Carmen Geiss auf Instagram mit einem Reel bei ihren Followern. Es zeigt sie unter Schmerzen bei der ärztlichen Versorgung.

Carmen Geiss zeigt Schnittverletzungen

Im Video sieht man, wie Carmen Geiss die Hände vor das Gesicht schlägt und eine Spritze gegen die Schmerzen in die Einstichstelle injiziert bekommt. Es sind schockierende Momentaufnahmen.

Voller Schmerzen wimmert sie und fragt sich sichtlich geschockt: „Was hat er mir angetan?“ Robert fügt deutlich und scharf hinzu: „Drecksack.“ Es ist eine schreckliche Zeit, die die gesamte Familie aktuell durchstehen muss.

Carmen Geiss weiß um große Anteilnahme

Unter ihrem Reel bedankt sich die zweifache Mutter für die Anteilnahme: „Ich möchte mich aus tiefstem aufgewühltem Herzen bedanken – bei all meinen wundervollen Fans, Freunden und geliebten Familienmitgliedern – für eine überwältigende Anteilnahme in der schweren Zeit. Eure Worte, eure Umarmungen, eure Gedanken – sie waren wie ein Lichtstrahl in der dunkelsten Stunde meines Lebens.“

Außerdem fügt sie hinzu, dass sie das erlebte Horrorszenario nicht in Wort fassen könne. Es hat sich für sie angefühlt wie „ein Schock, ein Erdbeben, das ihr Innerstes erschüttert hat.“

Jetzt braucht sie Ruhe für sich

Weiterführend erbittet sich Carmen Geiss Zeit für die Verarbeitung der Geschehnisse. „So etwas geht nicht spurlos an mir vorbei“, beschreibt sie ganz ehrlich. Doch am Ende zählt für die 60-Jährige, dass die gesamte Familie noch am Leben ist. Zudem verspricht sie ihren Follower, sie auf dem Laufenden zu halten. Aktuell muss sie aber „erst einmal atmen, weinen fühlen – und heilen.“

Schlussendlich bleibt es zu hoffen, dass „die Geissens“ zur Ruhe kommen, das Erlebte irgendwie verarbeiten und schnellstmöglich wieder gesund werden. Fest steht: Ihr familiärer Zusammenhalt und die starke Anteilnahme ihrer Fans werden sie auf ihrem Weg tragen.