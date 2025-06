Davina Geiss getroffen nach dem Horror-Überfall – „War nur noch am Zittern“

In der Nacht auf Sonntag (15. Juni) kam es in der Luxusvilla der „Geissens“ in Saint-Tropez zu einem schockierenden Überfall. Vier bewaffnete Männer drangen in das Anwesen ein und setzten Robert (61) und Carmen Geiss (60) massiv unter Druck.

Robert wurde in die Rippen getreten, verletzte sich mutmaßlich und Carmen wurde gewürgt und eine Schnittverletzung am Hals zugefügt. Die Täter erbeuteten Wertsachen aus den Tresoren und konnten fliehen. Ihre Töchter Shania (20) und Davina (22) waren glücklicherweise nicht im Haus.

In diesen schweren Stunden hält die Millionärsfamilie fest zusammen. Und auch ihre Fans senden mitfühlende und kraftspendende Nachrichten. Das zeigt sich perfekt an einem aktuellen Instagram-Beitrag von Davina.

Davina Geiss: „Unendlich dankbar, so starke Eltern zu haben“

In Zeiten traumatischer Erlebnisse zählt vor allem eins: bedingungslose Unterstützung. Davina und Shania stehen fest an der Seite ihrer Eltern und geben ihnen Halt.

„Ich bin so unendlich dankbar, so starke Eltern zu haben. Ich liebe euch und bin immer für euch da. Bitte seid stark in dieser Zeit.“ Mit diesen emotionalen Zeilen beginnt Davina Geiss die Botschaft ihres aktuellen Instagram-Beitrages.

Dazu hat sie ein Foto geteilt, auf dem sie sich lächelnd an der Seite von Carmen und Robert am Rande eines Events in Saint-Tropez zeigt. Im weiteren Verlauf gewährt sie ehrliche Einblicke in ihr Gefühlsleben nach der grauenvollen Nacht.

So fühlte sich Davina, als sie von der Tat erfuhr

„Als ich gestern erfahren habe, was passiert ist, ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Mama hat mich weinend angerufen! Ich konnte meinen Körper nicht mehr spüren, war nur noch am Zittern und hatte selbst Angst“, berichtet Davina.

Trotz allem überwiegt bei ihr die Erleichterung, dass nicht noch Schlimmeres passiert ist. Die 22-Jährige bestätigt, dass ihre Eltern verletzt und traumatisiert sind. Doch für Davina zählt vor allem eines: Ihre Eltern leben und die Familie ist zusammengeblieben. „Das ist das Einzige, was wirklich zählt“, schreibt sie.

Aktueller Instagram-Beitrag von Davina Geiss: Sie spricht offen über ihre Gefühle, als sie über den brutalen Überfall informiert wurde.

Deutlicher Appell an Fans

Außerdem beklagt sie: „Es macht mich unglaublich traurig, dass man sich heutzutage nicht einmal mehr in den eigenen vier Wänden sicher fühlen kann. Materielle Dinge sind ersetzbar – ein Menschenleben nicht.“

Am Ende ihres Beitrages richtet Davina einen wichtigen Appell an ihre Follower: Es ist wichtig auf sich und seine Liebsten aufzupassen, sowie vor allem dankbar für die eigene Gesundheit, seine Liebsten, das Leben, Frieden und Sicherheit zu sein. Denn solche schrecklichen Vorfälle können schneller geschehen, als man denkt.