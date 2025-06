Shania Geiss bestürzt nach brutalem Raubüberfall: „Am Boden zerstört“

Es spielte sich ein Schockszenario in der Luxusvilla der „Geissens“ ab! Am frühen Sonntagmorgen (15. Juni) sorgt eine unfassbare Nachricht für Entsetzen: Die Unternehmerfamilie wurden in ihrem eigenen Zuhause in Saint-Tropez Opfer eines brutalen Überfalls.

In der Nacht drangen vier bewaffnete Männer in die Villa ein und zwangen Robert und Carmen Geiss unter Gewaltandrohung zur Herausgabe ihrer Wertsachen. Während Robert offenbar eine Rippenverletzung erlitt, wurde Carmen laut eigenen Angaben gewürgt und am Hals verletzt. Die Täter machten sich an den Tresoren zu schaffen und entkamen mit der Beute. Shania und Davina waren während der Tat nicht vor Ort.

Nach zwei emotionalen Statements von Robert und Davina Geiss auf Instagram meldete sich nun auch Shania in ihrer Instagram-Story zu Wort.

Shania Geiss gibt Einblicke in das Tatgeschehen

Es sind schwere und qualvolle Stunden, die die gesamte Familie Geiss aktuell durchsteht. In ihrer aktuellen Story geht Shania noch einmal auf die Abläufe der Tat ein.

„Viele haben es schon mitbekommen: Bei meinen Eltern wurde eingebrochen und sie dabei schwer verletzt. Die Täter waren bewaffnet. Zum Glück wurde nicht geschossen“, beschreibt sie die Schreckenstat.

Außerdem drückt sie ihre Erleichterung und ihre Dankbarkeit darüber aus, dass nicht noch schlimmeres passiert ist. Welche Spuren der entsetzliche Vorfall hinterlassen hat, wird im weiteren Verlauf ihrer Instagram-Story sichtbar.

Familie hält felsenfest zusammen

So schreibt die 20-Jährige: „Meine Schwester und ich sind am Boden zerstört darüber, was passiert ist. Der Gedanke, dass wir unsere Eltern bei diesem Überfall hätten verlieren können, lässt uns nicht los. Umso dankbarer sind wir, dass sie leben und kämpfen.“

Gerade in solchen Momenten ist das Gefühl, Halt zu spüren, besonders wichtig. Innerhalb der Familie Geiss ist dieser Zusammenhalt spürbar stark. Doch auch die mitfühlenden Nachrichten ihrer Fans auf Social Media geben ihnen Kraft und erfüllen sie mit großer Dankbarkeit.

Abschließend erklärt Shania, wie dankbar sie für die Unterstützung ist und dass sie ihre Fans weiterhin auf dem Laufenden halten werde. „Für jetzt bleiben wir stark und hoffen, dass Mama und Papa wieder auf die Beine kommen“, lautet ihr emotionaler Schlusssatz.