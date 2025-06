Davina Geiss: Emotionale Worte nach Raubüberfall – „Komplett traumatisiert“

Am Sonntagmorgen (15. Juni) macht eine Schreckensnachricht die Runde. Die Geissens wurden in ihrem eigene Zuhause überfallen. Mitten in der Nacht verschafften sich vier bewaffnete Einbrecher Zutritt zu ihrer Villa in Saint-Tropez und raubten die Unternehmerfamilie aus. Carmen und Robert waren anwesend, Shania und Davina Geiss glücklicherweise nicht.

Robert gibt seinen Followern auf seinem Instagram-Profil am Morgen ein Update. Ihm selbst wurde vermutlich eine Rippe gebrochen, Carmen wurde gewürgt und eine Schnittwunde am Hals zugefügt. Das Ehepaar wurde dazu gezwungen, seine Tresore zu öffnen. Wenige Stunden nach dem Überfall meldet sich nun Töchterchen Davina mit emotionalen Worten.

Davina Geiss kann es kaum fassen

Davina Geiss hat sich zum Zeitpunkt des Überfalls in Moncao befunden und erst durch einen Anruf von ihrer Mutter Carmen von den Geschehnissen erfahren. Unter einem Instagram-Video von ihrem Vater Robert meldet sich die junge Frau jetzt zu Wort: „Ich kann das alles nicht glauben! Mein Herz ist am Boden zerstört. Ich bin so schockiert, als ich den Anruf von Mama bekommen habe. Und sie so am Weinen war. Die haben meine Eltern so verletzt, die Schweine. Diese Welt ist einfach nur noch krank, es gibt so viele schlimme Menschen. Es passieren so viele schlimme Sachen. Aber das war mit Abstand das Schlimmste, was uns je passiert ist.“

Die 22-Jährige kann ihre Emotionen nicht zurückhalten und schreibt weiter: „Ich sitze in Monaco komplett traumatisiert. (…) Ich bin so dankbar an Gott, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Die vier Männer waren komplett bewaffnet, das ist einfach nur krass. Und dann meine Eltern zu verprügeln und meinem Vater die Rippe vermutlich zu brechen und meiner Mami den Hals aufzuschneiden. Also wirklich, wo sind wir hier?“ Dass Carmen und Robert Geiss nicht noch schlimmer verletzt wurden, grenzt an ein Wunder.

Davina Geiss schreibt abschließend: „Irgendwann hört der Spaß auf. Menschen Zuhause zu attackieren. Zuhause, wo man sich am wohlsten und sichersten fühlen sollte. Einfach nur krank! Ich bin so enttäuscht.“ In der Villa in Saint-Tropez wird sich die Unternehmertochter in Zukunft sicherlich nicht mehr wohl fühlen.

Auch Shania meldet sich zu Wort

Auch Shania Geiss meldet sich unter dem Instagram-Post ihres Vaters zu Wort und schreibt: „Es ist so traurig zu sehen, dass wir heutzutage nirgends mehr wirklich sicher sind, nicht mal Zuhause. Ich hoffe wir finden die, ich bin am Boden zerstört zu wissen, dass sie euch verletzt haben, bin aber so dankbar, dass nicht das Schlimmste passiert ist!“ Die beiden jungen Frauen sind in diesen schweren Zeiten für ihre berühmten Eltern da.

Es bleibt zu hoffen, dass sich Carmen und Robert Geiss schnellstmöglich von den Geschehnissen erholen. Shania und Davina Geiss werden ihre Eltern dabei garantiert bestmöglich unterstützen.