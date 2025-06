Beatrice Egli zeigt sich im Bett: Fans flippen aus – „Herrlich“

Beatrice Egli (36) zählt zu den beliebtesten Persönlichkeiten der deutschsprachigen Schlagerszene. Mit ihrer kraftvollen Stimme, ihrer starken Ausstrahlung und ihrer charmanten Art als DSDS-Jurorin hat sie sich längst einen festen Platz im Herzen ihrer Fans gesichert.

Die Schweizerin versteht es genau, Nähe zu ihrer großen Fangemeinde aufzubauen. Auf Instagram zeigt sie sich authentisch und sehr offen – ob beim Blick hinter die Kulissen, im Studio oder bei ganz persönlichen Momenten.

Doch in ihrem aktuellen Reel zeigt die Sängerin im Urlaub eine völlig neue Seite von sich. Jeder ihrer Fans dürfte dieses Szenario schon mal erlebt haben…

Beatrice Egli zeigt sich abseits der Showbühne

Fast jeder kennt es: Wochenlang hat man hart gearbeitet, sehnt sich nach einer Auszeit und endlich ist es so weit! Der Urlaub steht an. Ruckzuck werden die Koffer gepackt, die Vorfreude ist riesig, und mit guter Laune macht man sich auf den Weg.

Doch kaum angekommen, folgt die Ernüchterung. Das Wetter macht einem einen Strich durch die Rechnung. Unaufhaltsamer Regen oder kräftiger Sturm schlagen gehörig auf die Stimmung. Statt Strand, Sightseeing oder Bergtour heißt es dann plötzlich: umplanen oder eben im Hotelzimmer ausharren.

Genau dieses Urlaubsdilemma spricht Beatrice Egli mit einem Augenzwinkern in ihrem aktuellen Reel an. In einem farbenfrohen Blumenkleid zeigt sie sich unterhaltsam und nahbar.

Ihre Fans kennen kein Halten mehr

Ihre Botschaft: „Was macht ihr bei schlechtem Wetter? POV: Du bist im Urlaub, aber es regnet.“ Sie schlägt die Zeit tot, indem sie auf dem Bett entspannt, sich im Schrank versteckt oder ihre Highheels begutachtet.

Bei ihrer Instagram-Community hat Beatrice Egli mal wieder ins Schwarze getroffen. Sie feiert ihren Beitrag und überschüttet sie mit zahlreichen Kommentaren. „Dieses Video ist herrlich. Ich liebe es. Bei schlechtem Wetter heißt es Netflix und chillen oder deine Musik hören und entspannen […]“, schreibt eine Anhängerin.

Was plant sie wohl als Nächstes?

Ein weiterer Fan erklärt: „Ich höre Musik oder einen Podcast. Ich versuche einfach, das Beste daraus zu machen.“ Und ein anderer Anhänger würde am liebsten mit Beatrice Egli höchstpersönlich Zeit verbringen. „Ruf mich an. Wir kriegen die Zeit schon herum“, richtet er sich an sie.

Am Ende bleibt es spannend, was sich Beatrice Egli als nächste Überraschung überlegt hat. Fest steht: Ihre Fans feiern sie für ihre Kreativität und ihre sympathische, natürliche Ausstrahlung.