Beatrice Egli macht süßes Geständnis – „Ich bin verliebt“

Seit ihrem Sieg in der Castingshow DSDS geht es für Beatrice Egli auf der Karriereleiter nach oben. Neben ihrem musikalischen Erfolg darf Beatrice Egli auch eine ARD-Sendung ihr Eigen nennen.

In der „Beatrice Egli Show“ empfängt die Sängerin die Crème de la Crème der Schlagerszene, die ihre Hits zum Besten geben. Die nächste Ausgabe, die kommenden Samstag (19. April) im ZDF läuft, schlägt aber schon vor der Ausstrahlung hohe Wellen. Der Grund ist allerdings nicht etwa einer der Gäste – es ist Beatrice Egli selbst.

Beatrice Egli macht Ankündigung

Die „Beatrice Egli Show“ läuft nicht live im TV, sondern wurde bereits aufgezeichnet. So kommt es, dass die Sängerin bereits mit Ausschnitten aus der Sendung Werbung machen kann. Einen Clip teilt 36-Jährige neulich in ihrer Instagram-Story – und der soll den ein oder anderen Fan überraschen.

++ Auch interessant für dich: Beatrice Egli: Kleid zeigt mehr, als es verdeckt – „Liebe diese Einblicke“ ++

Völlig unerwartet wendet sie sich nach einem Auftritt nämlich an das Publikum und offenbart: „Ich bin verliebt, jetzt ist es raus. Es ist doch Frühling, alles erblüht. Warum soll es mir anders gehen als euch?“ Daraufhin eskaliert das Publikum natürlich völlig und applaudiert und jubelt, was das Zeug hält.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Ganz zur Verwunderung der Moderatorin, die daraufhin mit einem Lächeln fragt: „Oh, ihr freut euch mit mir, dass ich verliebt bin?“ Der Grund dafür, dass sie so strahlt, ist jedoch kein potenzieller neuer Freund.

++ Beatrice Egli verrät Geheimnis – DAS ist ihr Ziel für dieses Jahr ++

Ihr Liebesgeständnis gilt eher einer kleinen Schildkröte, die Teil der „Beatrice Egli Show“ ist. Tatsächlich löst die Handpuppe von Sascha Grammel namens Josie so viele Glücksgefühle in Beatrice Egli aus. „Jetzt ist es nämlich raus, dass ich in ein Mädchen verliebt bin“, scherzt die 36-Jährige.