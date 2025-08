Peter Maffay: Sein Sohn macht die Beziehung nun offiziell

Der Musiker Yaris Makkay, Sohn von Peter Maffay, präsentiert seine neue Liebe. Nach der Trennung von seiner Ex-Freundin Tamara im Februar ist er nun mit der früheren „The Voice“-Kandidatin Luca Grace Kampmann zusammen. „Wir sind im Guten auseinandergegangen“, betonte Yaris damals im Gespräch mit „Bild“.

Peter Maffays Sohn macht es offiziell

Die Beziehung zu Luca begann bei einer Jam-Session im April 2025. „Ich war beeindruckt von ihrer Erscheinung und starken Präsenz“, erzählt Yaris über ihr erstes Treffen. Noch am gleichen Abend lud er sie zum Essen ein. Am nächsten Abend funkte es bei einem weiteren Dinner zwischen den beiden.

Gemeinsam gehen sie kurz darauf bei einer „Rock ’n’ Sail“-Kreuzfahrt von Kiel nach Oslo an Bord. Auf dieser Reise trat Yaris gemeinsam mit Peter Maffay auf. Und auch mit Luca Grace habe er schon auf der Bühne gestanden. Der 21-Jährige schwärmt von dem Talent seiner neuen Partnerin: „Die singt mich in Grund und Boden.“ Auch musikalisch harmonieren die beiden perfekt miteinander.

Peter Maffay trifft seine potenzielle Schwiegertochter

Peter Maffay lernte Luca Grace bereits kennen. Sein spontaner Besuch in Yaris’ Wohnung am Starnberger See führte zu deren Vorstellung. Luca Grace und Yaris zeigten sich dabei als eingespieltes Team, was nicht nur privat, sondern auch musikalisch begeistert.

Peter Maffay bleibt so nicht nur als Musiker präsent, sondern auch als Vater, der den Lebensweg seines Sohnes begleitet.

