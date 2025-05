Peter Maffay in Dortmund – wo du dem Sänger ganz nah kommen kannst

Peter Maffay ist seit Jahren eine Legende in Deutschland und bringt nicht nur ältere Fans, sondern auch junge Leute zum Kreischen.

Doch eine Nachricht sorgte bei vielen für einen kleinen Dämpfer: Der Rocker musste gleich mehrere Termine absagen. Aber: Die Maffay-Fans im Ruhrgebiet können aufatmen, denn der Star kommt nach Dortmund!

Dortmund: Peter Maffay kommt ins Ruhrgebiet

Vor Kurzem gab Peter Maffay auf Instagram bekannt, dass er zwei geplante Autogrammstunden absagen muss. „Die Termine werden so bald wie möglich nachgeholt. Wir bitten um euer Verständnis dafür“, hieß es in einer Stellungnahme. Logisch, dass die Enttäuschung der Fans riesig war. Doch trotz dieser Entscheidung lässt es sich der Tabaluga-Star nicht nehmen, nach Dortmund zu fahren.

Und er kommt nicht allein, sondern mit seiner Frau Hendrikje Grubendorfer. Sie wollen jedoch keinen Urlaub machen, sondern sind da, um – tatsächlich – Autogramme zu geben. Jedoch nicht wegen einer neuen Platte oder gar einem Film, sondern wegen zwei Büchern.

Die Kinderbuchreihe „Anouk“ und der Bildband „Kein Weg zu weit – 55 Jahre Rock ’n‘ Roll in Bildern“ stehen dabei im Fokus. Dabei ist „Anouk“ für Kinder ab fünf Jahren gedacht und erzählt Geschichten rund um die titelgebende Figur, die nachts auf Reisen geht. Und noch eine Info am Rande: Die Titelfigur dient als Vorlage der Tochter des Promi-Paares, Anouk Maffay.

23. Mai an der Schleefstraße: Fans können Maffay sehen

Doch nun zu den wichtigsten Fakten: Wann kommt Maffay nach Dortmund? Nun, er kommt am 23. Mai in Aplerbeck an der Schleefstraße an. Dort können Fans zwischen 15 und 18 Uhr allerlei Dinge unterschreiben lassen. Wie viele genau kommen werden, ist noch nicht klar.

Eines ist auf jeden Fall klar: Die Stimmung wird tabalugastisch sein.