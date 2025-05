Nach Bierkönig-Hammer von Heino – tritt bald auch Peter Maffay am Ballermann auf?

Ende April 2025 sorgte Heino für die wohl größte Überraschung am Ballermann. Wer nach dem Wechsel von Mia Julia in den Megapark und der Rückkehr von Ikke Hüftgold in den Bierkönig dachte, dass es nicht noch heftiger wird, der irrte sich. Denn nun will auch Heino im Alter von 86 Jahren noch Ballermann-Star werden.

Am 31. Mai soll Heino seinen ersten großen Auftritt im Bierkönig haben und unter anderem sein neues Lied „Ein Gläschen am Morgen“ performen. Für den Text, der vermeintlich Alkoholismus verherrlicht, gab es bereits viel Kritik. Unter anderem auch von Schlagerkollegen wie Eloy de Jong.

Beim Frühlingsfest von Peter Maffay auf der Finca Can Sureda in Pollença auf Mallorca hat unsere Redaktion die Chance genutzt, um den deutschen Sänger nach seiner Meinung zu fragen. Dabei äußerte sich der Musiker auch zu einem möglichen Ballermann-Auftritt seinerseits – und überraschte unsere Redaktion mit seiner Antwort.

Peter Maffay bald am Ballermann?

Peter Maffay besitzt seit Jahren auf Mallorca eine Finca und kommt mit seiner Familie immer wieder gerne zurück auf die Insel. Die Finca liegt jedoch fast am anderen Ende der Insel, also weit weg vom Ballermann. Laut eigener Aussage war Peter Maffay selbst auch schon mal am Ballermann – zumindest zu Besuch. Und ganz unwohl scheint er sich auch nicht gefühlt zu haben.

„Der Ballermann ist ein Ort, den viele Menschen gut finden und ihre Gründe dafür haben. Und man sollte so viel Toleranz haben, jedem das zuzugestehen, was ihm Spaß macht. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass ich irgendwas gut finde oder nicht“, äußert sich der 75-Jährige zunächst zaghaft.

„Was nicht ist, kann ja noch werden.“

Als unsere Redaktion Maffay fragt, ob sich der Musiker nach Heino dort auch auf einer Bühne sehen würde, meint er nur: „Ich habe auf so vielen Bühnen gespielt und habe mir nie so sehr den Kopf zerbrochen, wo sie waren. So lange die Bühnen zu tun hatten mit Menschen, die mir gefallen haben, dann war alles ok.“ Klingt so, als ob ein Ballermann-Auftritt zumindest nicht ausgeschlossen ist.

Wir wollen es genauer wissen und haken noch mal nach. ‚Das hört sich so an, als ob durchaus Hoffnung bestünde, falls der Bierkönig oder der Megapark mal anfragen würden?‘ „Also im Augenblick steht das nicht auf meiner Planung, aber was nicht ist, kann ja noch werden“, lautet die überraschende Antwort. Na ja, für Juni und Juli könnte es vielleicht knapp werden, denn da ist der Terminkalender von Peter Maffay schon ziemlich voll mit Konzerten. Aber die Saison auf Mallorca geht ja noch bis Oktober…