Heino sorgt für Sensation auf Mallorca – jetzt will er Ballermann-Star werden

Mit seinem jüngsten Lied „Ein Gläschen am Morgen“ hat Heino bereits für mächtig Wirbel gesorgt. Rund drei Wochen ist die neue Single draußen, da sorgt der Schlager-Sänger für die nächste Sensation: Heino kommt nach Mallorca und tritt am Ballermann auf.

Das bestätigte Heino nun der „Bild“. Wo der 86-Jährige am Ballermann auftritt und wann genau, steht auch schon fest.

Heino tritt im Bierkönig auf

Erst sorgte Mia Julia mit ihrem Wechsel vom Bierkönig in den Megapark für einen Aufschrei auf der Insel, dann folgte das große Comeback von Ikke Hüftgold nach acht Jahren der Verbannung und nun die nächste Sensation. Wie „Bild“ erfuhr, wird Heino in dieser Saison im Bierkönig auf Mallorca auftreten.

+++ Nach grandiosem Bierkönig-Debüt – Oimara macht Mallorca-Fans Hoffnung +++

Auf Instagram macht Heino seit Veröffentlichung seiner Single „Ein Gläschen am Morgen“ mit kleinen Kurz-Videos mächtig Werbung. Einige haben einen möglichen Auftritt am Ballermann vielleicht schon vermutet, immerhin hat der 86-Jährige die Spekulationen selbst angeheizt, indem er seine Beiträge regelmäßig mit dem Hashtag Mallorca oder Ballermann versehen hat.

Die ersten Termine im Bierkönig stehen auch schon fest. Und zwar soll Heino seine Premiere am Samstag, den 31. Mai 2025 auf der Bühne im „Neuen Bereich“ geben. Und auch eine Woche später am 7. Juni steht Heino auf dem Plan im Bierkönig.

„Ich hab richtig Bock auf Malle!“

„Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit 86 Jahren noch mal den Ballermann aufmische. Aber die Begeisterung für meinen neuen Song, vor allem bei der Jugend, hat mich angesteckt. Ich freue mich sehr darauf, auf Mallorca richtig Party zu machen! Ich hab’ richtig Bock auf Malle!“, freut sich der Schlager-Sänger im Gespräch mit „Bild“.

Es ist nicht das erste Mal, dass Heino am Ballermann auftritt. In den späten 1980er-Jahren kam er als Vertretung für Schlager-Star Roy Black auf die Insel. Nun will er es mit 86 Jahren nochmal wissen.