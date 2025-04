Nach grandiosem Bierkönig-Debüt – Oimara macht Mallorca-Fans Hoffnung

Mit seinem Überraschungshit „Wackelkontakt“ ist er zu Beginn des Jahres einem größeren Publikum bekannt geworden, jetzt erobert er den Ballermann auf Mallorca, aber nur für einen einzigen Abend. Oder doch nicht?

Am Donnerstagabend (24. April) war es endlich so weit: Der „Wackelkontakt“-Star Oimara ist zum ersten Mal im Bierkönig auf Mallorca aufgetreten. Ein Event, auf das sich viele gefreut haben und das einige mit Neugierde erwartet haben. Der bayrische Singer-Songwriter feiert zwar großen Erfolg mit seinem Song „Wackelkontakt“, der Hit war im Karneval und beim Après-Ski überall zu hören – doch als Ballermann-Künstler sieht er sich nicht.

Oimara: „Bierkönig hat mein Herz“

Obwohl der gelernte Koch vier Jahre während seiner Ausbildung auf Mallorca gelebt hat und mit Land und Leuten vertraut ist, ließ er sich von Anfang an damit zitieren, dass sein Auftritt auf der Bühne des Bierkönigs eine einmalige Sache bleiben werde. Jetzt zeigt sich Beni Hafner, wie Oimara bürgerlich heißt, etwas offener. Der Auftritt vor dem Ballermann-Publikum scheint ihn etwas milder gestimmt zu haben.

Auf Instagram erzählt er am Morgen danach, wie sein Bierkönig-Debüt war. Er habe sich unglaublich gefreut, so viele bekannte Gesichter dort zu sehen. Dieser Auftritt sei eine „hammer, kranke, geile Erfahrung“ für ihn gewesen. „Bierkönig hat echt mein Herz erobert, muss ich sagen.“ Das klingt gar nicht mehr so abwehrend. Besteht jetzt Hoffnung für die Fans? Vom Bierkönig heißt es dazu: „Da gibt es bald weitere Infos.“

Mallorca: „Ich komme auf jeden Fall wieder“

„Ob zum Auftritt oder nicht, ich komme auf jeden Fall wieder“, erklärt er. Der Sänger zeigt sich deutlich hin- und hergerissen. Er gibt zu, er wisse nicht, wieso er seit damals nur einmal wieder dort war. Jetzt, wo er wieder auf der Insel ist, würde er am liebsten für immer bleiben, gibt er zu. „Es ist einfach so geil!“, resümiert Hafner seine Erfahrung im Bierkönig. Aber wenn er dann an den Tegernsee denke, sei die Entscheidung nicht mehr so leicht. Er müsse sich aber entscheiden, gesteht er sich ein.

Erst einmal fahre er nun heim, aber er komme auch noch mal zurück. Fans dürfen also wohl noch hoffen oder mindestens gespannt bleiben, ob es jetzt wirklich der einzige Auftritt gewesen ist. Zumindest in diesem Jahr sei er schon komplett ausgebucht, hieß es im Vorwege. Der nächste Malle-Hit stehe aber auch schon in den Startlöchern, denn der Song „Zebrastreifenpferd“ in Kooperation mit Topic komme jetzt auch als Malle-Mix raus.

Sein Resümee beendet der Künstler mit: „Es war wunderschön gestern, danke!“ Auch wenn weiterhin unklar bleibt, ob er ein weiteres Mal im Bierkönig spielen wird, bleibt ihm und den Fans erst einmal die grandiose Erfahrung des Saison-Openings 2025 im Bierkönig.