Kryptische Zeilen: Anna-Maria Zimmermann wieder Single?

Dieses Liebes-Aus kommt schneller als gedacht! Schlagerstar Anna-Maria Zimmermann (35) und ihr Ballermann-Kollege Julian Benz (33) sollen sich laut „Bild“-Informationen getrennt haben, und das nur wenige Wochen, nachdem sie ihre Beziehung überhaupt öffentlich gemacht hatten.

Im Mai posteten die beiden ein vertrautes Video auf Instagram, tanzend, lachend, innig. Damals hieß es: „Ein Video sagt mehr als 1000 Worte.“ Heute scheint es: Diese Worte sind längst verklungen. Jetzt die plötzliche Kehrtwende.

Trennung bei Anna-Maria Zimmermann und Julian Benz?

In einer Instagram-Story antwortete Anna-Maria auf eine Fan-Frage nach Julian zwar ohne direktes Trennungs-Statement, aber mit klaren Tönen: „Julian ist mir sehr ans Herz gewachsen. Er war in einer schweren Zeit an meiner Seite und ich möchte das alles nicht missen. Das zwischen uns beiden bleibt was Besonderes.“ Klingt eher nach Abschied als nach Zukunft.

Ein Liebesbekenntnis klingt anders, das dürften auch ihre Fans so sehen. Denn: In letzter Zeit wurden Anna-Maria und Julian kaum noch zusammen gesichtet. Keine gemeinsamen Fotos, keine Liebes-Kommentare und der einstige Verliebtheits-Post? Weg! Trennung auf Raten? Möglich. Schließlich leben die beiden nicht gerade Tür an Tür.

Sie in Nordrhein-Westfalen mit ihren Söhnen Matti (7) und Sepp (4), er in Hessen – 160 Kilometer entfernt. Dazu kommt: Beide stehen im Sommer dauernd auf der Bühne, tingeln von Auftritt zu Auftritt. Ob da viel Zeit für Zweisamkeit bleibt?

Für Anna-Maria wäre es das zweite Liebes-Aus binnen eines Jahres. Erst im vergangenen Sommer scheiterte ihre Ehe mit Unternehmer Christian Tegeler, mit dem sie 17 Jahre liiert und 10 Jahre verheiratet war.

Julian Benz äußerte sich auf Nachfrage von „Schlager.de“ lediglich knapp: „Ich möchte mich zu dem Thema nicht äußern, ich bitte um Verständnis.“