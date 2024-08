Anna-Maria Zimmermann auf Crange: Plötzlich holt sie IHN auf die Bühne

Sie war zwar nicht der offizielle Haupt-Act des diesjährigen „Schlagerherz“ auf der Cranger Krimes, das waren die „Draufgänger“ („Cordula Grün“), stimmungstechnisch konnte Mallorca-Superstar Anna-Maria Zimmermann aber mal so ganz locker mit den Jungs aus Österreich mithalten.

Pünktlich um kurz nach 21 Uhr auf die Bühne gekommen, verwandelte die „Deutschland sucht den Superstar“-Drittplatzierte von 2005 das Festzelt auf der größten Kirmes in NRW in ein Tollhaus. Und machte den Abend für einen jungen Mann wohl für immer unvergesslich.

Anna-Maria Zimmermann macht fette Party in Crange

Holte sich Anna-Maria Zimmermann doch einen jungen Herrn für gleich mehrere Minuten auf die Bühne des Festzelts, tanzte mit ihm zum Cover von „Schüttel deinen Speck“, und hinterließ dabei wohl einen bleibenden Eindruck.

Anfangs noch schüchtern, verwandelte sich der Spontan-Konzertteilnehmer nämlich spätestens beim Cover des Pur-Klassikers „Abenteuerland“ in einen echten Tanzbären. Tänzelte gar um die Sängerin herum.

Anna-Maria Zimmermann und ihr Fan. Foto: Dominik Göttker

Ein ganz starker Auftritt der 35-Jährigen. Und einer, der die Massen beim „Schlagerherz“ bestens auf das vorbereitete, was in den Stunden nach Anna-Maria Zimmermann noch kommen sollte: Nämlich Ruhrpott-Ikone Ina Colada und eben schon angesprochene „Draufgänger“.

Anna-Maria Zimmermanns Sohn Matti brach sich den Arm

Schön zu sehen also, dass Anna-Maria Zimmermann nach den Hiobsbotschaften der vergangenen Wochen wieder lachen kann. Schließlich hatte sich ihr Sohnemann Ende Juli einen Armbruch zugezogen, ein Schock für die zweifache Mama. Die kurz darauf bei Instagram verkünden sollte: „Rechter Armbruch bei Matti. Oh man … leider auch irgendwie richtig blöd.“ Ein echter Katastrophen-Tag für die 35-Jährige also.

