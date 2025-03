Beatrice Egli verrät Geheimnis – DAS ist ihr Ziel für dieses Jahr

Trotz ihrer Wurzeln im verschneiten Winterdomizil, der Schweiz, träumt Schlagerstar Beatrice Egli (36) schon jetzt von den warmen Sonnenstrahlen. Mit sehnsüchtigem Blick auf den Sommer freut sie sich darauf, endlich wieder die milderen Temperaturen genießen zu können.

Auf Instagram teilt sie ihren Followern nun konkrete Pläne für ihre sommerliche Freizeitgestaltung mit. Dabei kann es die ehemalige „DSDS“-Siegerin kaum erwarten und löst bei ihren eingefleischten Fans pure Vorfreude aus.

Beatrice Egli fiebert dem Sommer entgegen

Aktuell begeistert Beatrice ihre Follower mit unterschiedlichen Fotos in einem bunten, kurzen Sommeroutfit inmitten einer traumhaften Urlaubsidylle. Auf dem Stand Up Board hat die 36-Jährige alles im Griff und macht eine starke Figur. Sofort wird erkennbar, wie viel Freude ihr die Zeit auf dem Wasser bereitet.

Wie gewohnt richtet sich die Sängerin auf ganz nahe Art und Weise an ihre Fans und bezieht sie direkt mit ein. So möchte sie wissen: „Habt ihr schon eine Bucket-List für den Sommer? Bei mir steht auf jeden Fall drauf: mehr Zeit am und auf dem Wasser verbringen.Und bei euch?“

Aktueller Instagram-Beitrag von Beatrice Egli: Die Schweizerin fühlt sich mit dem Meer verbunden

Die Antworten ihrer treuen Anhänger lassen nicht lange auf sich warten. Viele teilen ihre Sehnsucht nach ausgiebiger Freizeit am Wasser und finden bewundernde Worte für ihre Optik.

Beatrice Egli zieht die Blicke ihrer Fans auf sich

„Du siehst fantastisch aus, liebe Beatrice“, lässt ein männlicher Fan sie wissen. Eine weibliche Followerin antwortet enthusiatisch auf ihre Frage: „Auf jeden Fall den Sommer genießen, die Sonnenstrahlen nutzen, viel wandern, Konzerte und Festivals besuchen und tolle Radtouren mit den Kindern.“

Ein anderer User erinnert an ganz andere Highlights: „Bin gespannt, wie es im Sommer so wird. Ich freue mich auf Deine Konzerte. Dir ein schönes Wochenende.“ In der Zeit vom 15. Juni bis zum 13. September 2025 wird Beatrice Egli wieder viele Arenen füllen und mit ihren heißgeliebten Fans neue Tracks und alte Klassiker anstimmen. Dabei wird sie für emotionale Gänsehautmomente in vielen deutschen Städten sorgen.